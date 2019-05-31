Путин поручил изучить соблюдение условий создания домохозяйств для первой помощи
Москва, 31 мая. Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать соблюдение регионами условий создания домохозяйств, оказывающих первую помощь. Кабмину поручено обратить внимание на то, что эти домохозяйства не могут заменять фельдшерско-акушерские пункты.
«Обеспечить проведение анализа соблюдения субъектами Российской Федерации условий создания домохозяйств, оказывающих первую помощь», — говорится в поручении президента, опубликованном на сайте Кремля.
Напомним, в 2015 году в России в селах и деревнях, где проживает менее ста человек, начали создавать специальные «медицинские» домохозяйства.
В министерстве здравоохранения РФ при этом регулярно подчеркивают, что получение помощи в подобных домохозяйствах не заменяет квалифицированного лечения.