Руслан Байсаров: биография российского бизнесмена из списка Forbes

Руслан Сулимович Байсаров — биография предпринимателя-промышленника и мецената, генерального директора АО «ТЭПК» и главы совета директоров АО «УСК Мост».

Руслан Байсаров: путь становления успешного предпринимателя

Руслан Сулимович Байсаров — человек известный, хотя его нельзя назвать публичной фигурой. Он успешный бизнесмен и экономист. Руслан Байсаров — основатель, владелец и генеральный директор «Тувинской энергетической промышленной корпорации» (АО «ТЭПК»), а также владелец блокирующего пакета акций и председатель совета директоров АО «УСК Мост». Эти крупнейшие бизнес-структуры занимаются важнейшими инфраструктурными проектами, которые меняют жизнь целых регионов.

Байсаров входит в рейтинг Forbes «200 богатейших бизнесменов России».

Кроме того, 50-летний бизнесмен чеченского происхождения активно занимается благотворительностью, в частности, помогает детям с онкологическими заболеваниями. Женат, отец шестерых детей.

Кто такой Руслан Байсаров

Уроженец Чечено-Ингушской АССР Руслан Байсаров родился 9 августа 1968 в селе Пригородное Чеченской республики в многодетной семье представителей чеченского тейпа Хачарой. Семья была небогата, поэтому Руслан с детства работал, стараясь внести свою лепту в семейный бюджет.

После окончания школы в 1985 году он поступил в Московский инженерно-строительный институт, где не без успеха попробовал себя в новом тогда компьютерном бизнесе.

Обучение прервала армия. Прослужив два года и демобилизовавшись, будущий фигурант списка Forbes сменил профиль обучения и перевелся в Грозненский государственный нефтяной технический университет им.академика М. Д. Миллионщикова, который закончил в 1996-м. В 2001 году Руслан Байсаров получил степень магистра по социологии в столичном МГУ, а в 2018-м защитил кандидатскую диссертацию в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС».

От владельца салона красоты до «начальника» московской нефти

Бизнесом Руслан Байсаров всерьез занялся в Москве, для начала открыв в престижном месте — Центре международной торговали на Краснопресненской набережной — салон красоты, один из первых в России японских ресторанов, небольшое казино и расположенную по соседству парковку.

В 1997 году Руслан Байсаров вместе с режиссером Федором Бондарчуком и актером Степаном Михалковым создал компанию «Инфант силвер», а затем предприниматель решил вернуться к выбранной в вузе специальности и всерьез заняться нефтяным бизнесом.

Розничная сеть Руслана Байсарова «Инфант» перерабатывала около 1,5 млн тонн нефти на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Структура Байсарова обслуживала не только около 2 тыс. заправок в России, но и различные бюджетные организации, а также госструктуры. Вскоре он стал вице-президентом Московской топливной ассоциации, в которую входило более полусотни организаций, реализующих 75% объема продаж на московском топливном рынке.

С 2001 по 2004 годы Руслан Байсаров — вице-президент ОАО «Московская нефтяная компания»; в 2004–2005 годах — он вице-президент ОАО «Центральная топливная компания», в состав которого входил Московский нефтеперерабатывающий завод, в то время — основной поставщик нефтепродуктов в московском регионе.

В 2005 году Руслан Байсаров — председатель совета директоров ЗАО «МНК-АВТОКАРД», тогда же он становится вице-президентом ОАО «Московская нефтегазовая компания» (МНГК). С 2007 года он первый вице-президент компании, под его управлением Московский нефтеперерабатывающий завод, Московская топливная компания и ОАО «Моснефтепродукт».

Согласно Википедии, в 2008 году Руслан Байсаров купил часть активов нефтяной компании Sibir Energy. В 2010 году этот пакет выкупила «Газпром нефть», оценив стоимость активов более чем в 740 млн долларов.

В 2010–2011 годах Руслан Байсаров занимает пост первого вице-президента Центральной топливной компании, с 2011-го — он гендиректор АО «Тувинская энергетическая промышленная корпорация» (ТЭПК).

Первая железная дорога в Туве

В 2013 году компания Руслана Байсарова ТЭПК приобрела лицензию на разработку крупнейшего в России Элегестского угольного месторождения в Республике Тыва.

Совсем недавно — в мае прошлого года — АО «ТЭПК «Кызыл-Курагино» (дочерняя структура ТЭПК) и государственное Федеральное агентство железнодорожного транспорта заключили концессионное соглашение на финансирование, создание и эксплуатацию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования железнодорожной линии Элегест — Кызыл — Курагино. Это будет первая в Туве железная дорога, которая свяжет республику с Красноярским краем.

Всего несколько недель назад — в апреле 2019-го — компания АО «ТЭПК «Кызыл-Курагино» подписала договор генерального подряда с ОАО «РЖД» на проектирование и строительство железнодорожной линии «Элегест — Кызыл — Курагино». В правительстве рассчитывают, что реализация столь мощного инфраструктурного проекта улучшит экономическую и транспортную ситуацию в Восточной Сибири, а также создаст новые рабочие места.

Занимаясь железной дорогой, Руслан Байсаров не забывает об угледобыче: в рамках комплексной разработки Элегестского угольного месторождения уже готов проект создания угольного портового терминала в Хабаровском крае.

Инфраструктурные проекты Группы компаний «Мост»

Группа компаний СК «Мост» — также сфера серьезных бизнес-интересов Руслана Байсарова. В 2015 году бизнесмен приобрел 25% акций компании, а спустя год довел свою долю до контрольных 56% и возглавил совет директоров.

«Мост» занимается важнейшими для РФ дальневосточными инфраструктурными проектами — строительством первого железнодорожного моста через реку Амур «Нижнеленинск — Тунцзян» и первого автодорожного моста «Благовещенск — Хэйхэ», которые должны соединить российский Дальний Восток с Китаем.

Общая протяженность железнодорожного моста вместе с подъездными путями превысит 5 км, планируемая пропускная способность — около 21 млн тонн в год. Длина с подъездными путями автодорожного моста почти 20 км, его пропускная способность — 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса, 68 легковых автомобилей и около 5,5 тыс. человек.

Кроме того, СК «Мост» участвует в проекте модернизации Байкало-Амурской магистрали и Транссиба, а также в строительстве второго 6,7-километрового Байкальского тоннеля, который позволит в 2,5 раза увеличить объем перевозок на этом участке.Также Руслан Байсаров с 2018 года реализует масштабный проект переустройства железнодорожной сети Сахалина под общероссийский стандарт ширины колеи — 1520 мм, что позволит значительно повысить объемы перевозимых по ней грузов.

В декабре 2018 года компания Руслана Байсарова завершила работы в морском порту «Сабетта» на арктическом побережье в рамках масштабного проекта «Ямал СПГ». Обновленный порт обеспечит круглогодичную навигацию судов-газовозов.

СК «Мост» реализует проекты и в Москве. В конце 2018 года мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что строительная корпорация Руслана Байсарова завершила прокладку первого в столице двухпутного тоннеля, построенного по испанской технологии в рамках строительства новой Некрасовской линии метро. Как отметил заммэра столицы по строительству Марат Хуснуллин, проект тоннеля от станции «Окская» до станции «Стахановская» был сдан в срок, несмотря на тяжелейшие геологические условия и плотную жилую застройку в этом районе.

Благотворительность

Руслан Байсаров не забывает о социальной роли и ответственности большого бизнеса, он активно занимается благотворительностью. Впрочем, о своих благотворительных проектах бизнесмен особо не распространяется.

Но кое-что просачивается в СМИ: так, в 2009 году Руслан Байсаров участвовал в благотворительном аукционе, в ходе которого выложил 200 тысяч евро за небольшую роль для начинающей актрисы в фильме Федора Бондарчука «Сталинград». Деньги пошли на лечение детей с онкологическими заболеваниями.

Отец шестерых детей

Руслан Байсаров женат, он отец шестерых детей. Первой женой бизнесмена была фотомодель Татьяна Ковтунова, в 1993 году у пары родилась дочь Камила.

Второй супругой Байсарова стала певица Кристина Орбакайте, в 1998 году у них родился сын Дени. Также у бизнесмена есть 16-летний сын Илман и 14-летняя дочь Дали.

В 2009 году Байсаров женился на своей односельчанке Мадине Гайтаевой, выпускнице факультета экономики и финансов Чеченского государственного университета, у пары в браке родились два сына — Амир и Амин.