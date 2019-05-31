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Законопроект Зеленского о правах военных на выборах зарегистрирован в Раде

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Законопроект Зеленского о правах военных на выборах зарегистрирован в Раде

Киев, 31 мая. Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о внесении изменений в закон «О выборах народных депутатов Украины», который касается прав военнослужащих на выборах, сообщает пресс-служба Рады.

Отмечается, что президент определил закон как неотложный. При этом текст документа пока на сайте Рады отсутствует.

Выборы в Верховную раду должны были пройти в октябре этого года. Однако вступивший в должность президента Зеленский подписал указ о роспуске парламента и назначил внеочередные выборы на 21 июля. 

Несмотря на то, что некоторые депутаты пытались оспорить это решение, все парламентские фракции в конечном итоге согласились назначить внеочередные выборы на предложенную дату. Как объяснил Зеленский, причиной, побудившей его на подобный шаг, стало низкое доверие общества к депутатам.

Законопроект Зеленского о правах военных на выборах зарегистрирован в Раде

В минувшую среду партия президента объявила конкурс кандидатов в депутаты Рады по мажоритарным округам, на подачу документов ответили четыре дня. Условием является готовность кандидатов «помогать президенту и поддерживать планы команды». 

В пятницу украинский минюст зарегистрировал в качестве главы партии «Слуга народа» советника Зеленского Дмитрия Разумкова, сообщала «Газета.ру». Партия была зарегистрирована в 2016 году и ранее называлась «Партия решительных перемен».

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Автор: Олеся Волкова
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