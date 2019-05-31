«Уральские пельмени» удивились иску бывшего директора почти на 70 млн рублей

Экс-директор «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании с участников шоу долгов на общую сумму в 68,8 миллиона рублей. По словам нынешнего руководителя коллектива Евгения Орлова, Нетиевский просто не знает, что стороны уже пришли к миру, договорившись, что никаких долгов не было.

В пятницу пресс-служба Нетиевского распространила сообщение, в котором утверждается, что 12 мая 2016 года тогда еще замгендиректора ООО «Идея Фикс Медиа» Евгений Орлов без согласования с акционерами продакшн-компании, одним из которых является Нетиевский, выдал артистам «Уральских пельменей» 14 однотипных займов по 4,9 миллиона рублей каждый.

«Именно по 4,9 миллиона, потому что по уставу его сделки без согласования ограничены пятью миллионами рублей. Он обошел ограничение, разбив 68,8 миллиона рублей на 14 договоров», — подчеркнула пресс-секретарь Нетиевского Ольга Куликова.

По ее словам, одновременно стороны подписали 14 договоров «о взаимозачете этих денег за использование результатов их творческого труда», что означает невозврат займов в компанию «Идея Фикс Медиа». В связи с этим Арбитражный суд Москвы возбудил производство по делу против членов «Уральских пельменей» Дмитрия Брекоткина, Сергея Ершова, Сергея Исаева, Вячеслава Мясникова, Александра Попова, Дмитрия Соколова, Сергея Калугина, а также Евгения Орлова о признании недействительными лицензионных договоров о взаимозачете займов по 10 миллионов рублей каждому. Заседание по данному вопросу состоится 17 июля.

«Все сделки, которые были заключены с участниками «Уральских пельменей», абсолютно законны. И они уже были предметом рассмотрения суда и правоохранительных органов. Нарушений они не нашли. Более того, мы крайне удивлены, что Сергей Нетиевский сегодня распространил подобные пресс-релизы, потому что мы активно ведем мировые переговоры с ним и его партнерами. Скажу даже больше — мы уже достигли согласия в решении всех спорных вопросов. Возможно, Сергей Александрович просто пока не знает, что наши компании уже помирились и поэтому продолжает бороться с какими-то ветряными мельницами», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей гендиректор «Уральских пельменей» Евгений Орлов.

По его словам, «нападки Нетиевского бессмысленны, потому что это нападки на законные сделки».