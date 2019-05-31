Главу охраны Цукерберга обвинили в расизме и гомофобии

Вашингтон, 31 мая. Главу личной охраны основателя Facebook Марка Цукерберга Лиама Бута обвинили в домогательствах, расистских и гомофобных высказываниях, сообщило издание Business Insider.

По данным СМИ, два бывших сотрудника социальной сети обратились в юридическую компанию, которая специализируется на подобных делах.

В документах фирмы поведение Бута описывается как «полностью оскорбительное», «с ужасной степенью сексуальных домогательств и оскорбительных действий». Отмечается, что сотрудникам приходилось сталкиваться с расизмом, гомофобией и резкими высказываниями.

Кроме того, как отмечается в документах, Бут мог позволить себе расистские высказывания в адрес жены Цукерберга Присциллы Чан. Например, говоря о ее способностях водить автомобиль, он якобы заявил, что «она женщина и азиатка, а у азиатов нет бокового зрения». Оскорблял он и других сотрудников, говоря, что «жизни темнокожих ничего не значат», отметили СМИ.

Управление семейными делами Facebook серьезно относится к неподобающему поведению сотрудников и тщательно расследует эти дела, заявил представитель соцсети Бен ЛаБолт. Он добавил, что Бут находится в отпуске в ожидании завершения расследования.