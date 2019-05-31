Ходорковский не нашел слов в оправдание «Кровавой империи»

Беглый олигарх Михаил Ходорковский не смог ответить на вопросы Федерального агентства новостей, связанные с выходом фильма-расследования НТВ о выводе из России 51 миллиарда долларов через офшоры.

Сразу после выхода фильма корреспондент ФАН связался с бывшим председателем правления нефтяной компании «ЮКОС» Михаилом Ходорковским и спросил, как он отреагировал на очень убедительные обвинения, выдвинутые в расследовании.

«Я занят. До свидания. Спасибо», — стушевался Ходорковский.

После такой, в принципе ожидаемой реакции, сотрудники ФАН еще в течение нескольких часов звонили беглому олигарху в надежде получить ответ на главные вопросы: что может сказать Ходорковский акционерам «ЮКОСа» и россиянам, которых обокрал? Готов ли он вернуть активы, похищенные в России? Однако тот не поднимал трубку, а через какое-то время и вовсе выключил телефон. По всей видимости, слов в свое оправдание он не нашел.

Напомним, в пятницу, 31 мая, НТВ показал документальный фильм «Кровавая империя Михаила Ходорковского». Фильм пролил свет на финансовые махинации, которые позволили Ходорковскому украсть у государства активы «ЮКОСа», на убийства и покушения, в которых замешан олигарх. Стала известна целая система хищения нефти в 1998-1999 гг. и 2000-2003 гг., а также механизмы легализации в 1998-2004 гг.

Через цепочку трастов в офшорных зонах на Каймановых островах, островах Гернси и Гибралтара беглый олигарх вместе со своими партнерами — Владимиром Дубовым, Платоном Лебедевым, Михаилом Брудно и Леонидом Невзлиным — сохранили контроль над выведенными из «ЮКОСа» финансами. Сумма выведенных из России средств впечатляет — 51 миллиард долларов. И эти деньги Ходорковский и его соратники не просто сохранили, но вложили в недвижимость по всему миру через специально созданную компанию Quadrum.

Согласно другому расследованию НТВ, олигарх Михаил Ходорковский спонсирует блогера Алексея Навального, замешанного в тайных финансовых махинациях. Связь им помогает поддерживать Сергей Мохов, супруг юриста так называемого ФБК Любови Соболь.