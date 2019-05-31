Коллектив «Уральские пельмени» стал ответчиком по иску почти на 70 млн рублей

Екатеринбург, 31 мая. Бывший директор творческого объединения «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд, потребовав, чтобы участники коллектива вернули займы на 68,8 млн рублей. Об этом в пятницу сообщила официальный представитель продюсера шоу Ольга Куликова.

По ее словам, деньги комикам были выданы заместителем гендиректора компании «Идея Фикс медиа» Евгением Орловым 12 мая 2016 года. Поскольку он не мог выплачивать более 5 млн рублей без одобрения акционеров, Орлов якобы разбил общую сумму в 68,8 млн рублей и выплатил каждому из участников «Пельменей» по 4,9 млн рублей. При этом с ними было заключено 14 договоров о погашении суммы займов за счет «результатов творческого труда артистов». Теперь же Нетиевский просит суд признать эти документы недействительными и взыскать выплаченные юмористам средства. Ожидается, что первое заседание по данному делу состоится 17 июля.

Напомним, что изначально коллектив «Уральские пельмени» был командой КВН, которая снискала огромную популярность и даже становилась чемпионом Высшей лиги в 2000 году. Второе рождение «Пельменей» произошло в 2009 году, когда комедианты запустили собственное шоу на телеканале СТС.