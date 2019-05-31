С момента, когда колониальные войска устроили расправу над недовольными их деятельностью местными жителями, прошло 64 года. Но даже сейчас память об этом событии жива. Пережившие эту бойню говорят, что настоящий «апокалипсис под небом Камеруна» случился 25 мая 1955 года.

Камерунцы хотели автономии любой ценой, но находились под полной опекой ООН. Еще в 1945 году здесь начало формироваться движение протеста, которое организовала группа интеллектуалов и профсоюзных активистов.

Так, в 1945 году в стране появилась первая политическая партия — Союз населения Камеруна (СКП). Деятельность этой организации жестко подавлялась административной властью Франции, которая хорошо следила за своей колонией.

25 мая 1955 года протестующие за независимость решили не отступать перед колониальными войсками. Что, согласно свидетельским показаниям, закончилось кровопролитием в Дуале, нынешней экономической столице страны.

Между тем в столице Камеруна — Яунде произошла очередная бойня. Колониальная армия обстреляла ручных демонстрантов из района Моколо, которые отправлялись в Центральную больницу, чтобы убрать тело мальчика, убитого поселенцем за три дня до этого. Без убитых не обошлось.

В итоге город закрыли и ввели комендантский час. В стране разгорелись акции протеста. Начались массовые беспорядки. Некоторых активистов независимости арестовали. В результате этих событий деятельность СКП была запрещена, а сама партия загнана в подполье. Задержанные исчислялись тысячами. Позже выяснилось, что в тюрьме их подвергали пыткам.

Нежелательная политическая партия все еще получала поддержку видных деятелей, таких как Гамаль Абдель Насер и Кваме Нкрума, а действия Франции осуждали в ООН представители таких стран, как Индия, Сирия и Советский Союз.

Проблема того, что молодое поколение плохо знает историю Камеруна, которая очень значима для местных жителей. Этот вопрос не раз поднимал Мойо Теофил — президент политической партии «Гражданское движение». Он не раз отмечал, что история Камеруна заслуживает того, чтобы ее знали и особенно преподавали в школах для подрастающего поколения.

К словам Мойо Теофила присоединился генеральный секретарь Патриотического альянса гражданской платформы Парфе Ндом. Эта организация собирает большие аудитории молодежи, в том числе рассказывая о массовых убийствах в Яунде 25 мая и других памятных датах для камерунского народа.

На собраниях организации также рассматривается исторический спор между Камеруном и колониальными державами, разделившими страну на две части и не позволявшими им воссоединиться.

При этом захватчики не давали людям возможности для борьбы за свою независимость. Все дело в том, что Англия и Франция долгое время не могли поделить территорию между собой. При этом проблемы местных жителей их особо не волновали — население разделялось и воссоединялось несколько раз подряд.

Это привело к англоязычному кризису, который бушевал в Камеруне какое-то время, что обозначило рост сепаратистского движения. При этом даже в наше время есть те, кто осуждает основания, на которых страна воссоединилась.

В этом историческом прошлом Камеруна важную роль сыграл российский посол, который поднял данный вопрос во время неформального заседания в Совете Безопасности ООН по гуманитарным вопросам.

Для Камеруна долг памяти прежде всего заключается в том, чтобы дать возможность поставить реальный диагноз проблемам, с которыми сталкивается страна. Камерунцы не могут забыть 25 мая 1955 года и ежегодно празднуют эту дату, выступая с различными докладами на тему исторических событий.