В Киеве заявили, что Порошенко накажут после выборов в Раду

В эти дни «горячей» темой среди украинских экспертов стал вопрос: когда новая власть во главе с президентом Зеленским начнет привлекать к суду и наказывать проворовавшихся чиновников, которые находились у властной «кормушки» в последние пять лет? По мнению киевского политолога Руслана Бортника, первые процессы могут начаться до конца нынешнего года. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Уже со дня инаугурации нового президента страны Владимира Зеленского простые украинцы ждут начала расследований и открытия уголовных дел против чиновников-коррупционеров, которые фактически обескровили экономику Украины.

За последние 10 дней несколько исков по делу о госизмене и другим преступлениям Порошенко подал в Генпрокуратуру вернувшийся в страну юрист, экс-советник Януковича Андрей Портнов. Однако в остальном по поводу наказания высокопоставленных воров в информационном поле Украины пока царит тишина, что вызывает вопросы у экспертов и рядовых граждан.

По мнению главы Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслана Бортника, реальные следственные действия в отношении Петра Порошенко и его подручных станут возможны только после парламентских выборов (они назначены на 21 июля — прим. ФАН).

«Нужно сначала посмотреть, какое место займет «Блок Петра Порошенко» в новой политической системе страны. Исходя из этого, новая власть будет принимать решение — атаковать его всерьез, по «облегченной» программе или не атаковать вовсе, — говорит Бортник. — Хотелось бы, конечно, чтобы все атаки на Порошенко преследовали цель восстановить справедливость и законность в стране, а не стали бы всего лишь очередным переделом финансовых потоков. Дело в том, что Порошенко и его команда сегодня для многих очень интересны тем, что владеют огромными и при этом слабо защищенными финансовыми ресурсами. Активов у экс-президента очень много, и эти активы уязвимы».

Эксперт напомнил: тысячи простых украинцев сейчас живо интересует вопрос, когда же начнутся «посадки» тех, кто годами набивал карманы за их счет. И новая власть будет просто вынуждена отвечать на этот электоральный запрос, чтобы сохранить свой рейтинг в глазах населения.

«Думаю, первые показательные «посадки» членов старой команды начнутся уже до конца нынешнего года. Но вряд ли это будут крупные, ключевые фигуры из старой политической системы, — прогнозирует глава УИАМП. — Реальная возможность для системной зачистки коррупционеров у Зеленского и его команды возникнет только после формирования коалиции в Верховной раде, а также создания нового кабмина. Понятно, что для эффективного расследования «подвигов» команды Порошенко необходимо и глубокое кадровое переформатирование силовых структур — Генпрокуратуры, СБУ, МВД Украины и т.д. Все это требует времени и большого количества новых, незапятнанных работой при Порошенко кадров. Поэтому реальные возможности и задачи «команды Зе» мы поймем, только начиная с декабря. А то и вовсе в 2020 году».

Говоря о том, насколько серьезно команда нового президента Зеленского намерена бороться с коррупцией в будущем, Руслан Бортник предложил дождаться как минимум осени.

«Насколько серьезно они нацелены бороться с коррупцией, покажут ближайшие полгода. Думаю, новые власти нацелены на то, чтобы наказать хотя бы самых одиозных представителей старой команды. В противном случае, они будут политически обречены, — говорит аналитик. — Впрочем, я сильно сомневаюсь в том, что это станет системной борьбой, вследствие которой десятки украинских политиков из уходящей команды реально окажутся за решеткой. По моим данным, и в самой команде Зеленского, и в ее окружении есть люди, которые хорошо на практике знакомы с проявлениями коррупции. Поэтому масштабный процесс очищения власти вполне может затронуть и их. Чему, разумеется, они будут сопротивляться изо всех сил».

Также Бортник прокомментировал возможное изменение расклада сил в структуре взаимоотношений между украинскими олигархами.

«Приход Зеленского на высший пост на Украине — это, безусловно, серьезная, даже критическая проблема для Порошенко и приближенных к нему олигархов — Игоря Кононенко, Олега Гладковского и других, — считает аналитик. — Победа Зеленского на выборах создала серьезные вызовы и для старых олигархов Украины, ранее связанных с «Партией регионов». Поэтому процесс перераспределения собственности в стране неизбежен. Грубо говоря, если в нормальном режиме, наконец, заработает Антимонопольный комитет Украины, то в национальном списке «Форбс» начнутся стремительные перемены — часть украинских олигархов может потерять собственность и вылететь из него».

Напомним, 31 мая президент Владимир Зеленский на встрече с руководителями Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) дал им три месяца, чтобы добиться прогресса в расследовании резонансных схем.