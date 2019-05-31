Вашингтон, 31 мая. Специальный прокурор Роберт Мюллер, который занимался расследованием мифического «российского вмешательства» в президентские выборы в США в 2016 году, заявил о невиновности граждан РФ. Его заявление опубликовало издание The New York Times.

Мюллер напомнил, что в течение двух лет он искал связи или признаки сговора между российским правительством и лицами, связанными со штабом американского президента Дональда Трампа. Цитируя заключение коллегии присяжных в отдельном обвинительном акте, Мюллер заявил, что «одна частная российская компания» якобы проводила операцию в социальных сетях. Вместе с тем, Мюллер признал, что нельзя обвинять кого-то, не имея достаточных доказательств.

«Каждый обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока его вина не доказана», — констатировал американский политик.

Напомним, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году американские демократы обвинили нынешнего лидера США и его команду в связях с Россией. Мюллер в течение двух лет вел расследование, но оно закончилось сокрушительным провалом: никаких доказательств «сговора» представлено не было. Москва все это время заявляла, что не вмешивалась в избирательный процесс в Соединенных Штатах. Президент России Владимир Путин, комментируя мартовские итоги расследования дела Мюллера, вспомнил о пословице «Гора родила мышь», которая употребляется, когда за громкими заявлениями следует крайне скромный результат.

Напомним, компания петербургского бизнесмена Евгения Пригожина «Конкорд», которую американский Минюст безосновательно обвинил во «вмешательстве» в выборы, подала в суд на генпрокурора Уильяма Барра и спецпрокурора Роберта Мюллера. Адвокат компании уверен, что американские чиновники нарушили уголовный кодекс округа Колумбии — распространили информацию о подозрениях к российской компании, нарушив ее право на справедливый суд. Примечательно, что сразу после того, как руководство российской компании направило иск против чиновников американского Минюста, замгенпрокурора США Род Розенстайн подал в отставку. 30 мая о своем уходе с поста спецпрокурора заявил и Мюллер.