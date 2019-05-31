Аэропорту Пулково не присвоили имя Достоевского. События дня. ФАН-ТВ

Персона нон грата. Так сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова назвали власти непризнанной республики Косово. Видимо, теперь россиянину запрещен въезд на территорию. Впрочем, вряд мужчина отправиться туда, где ему уже хорошенько досталось. За что? За выполнение своей работы. Это произошло 28 мая, когда обострились и без этого напряженные отношения Приштины и Белграда. Полиция Косово задержала несколько сербов, а также нашего соотечественника, несмотря на дипломатическую неприкосновенность. Но вскоре его отпустили по требованию российского МИД. Сейчас Краснощеков находится в больнице Белграда. Он получил серьезные травмы. У него повреждено лицо, перелом верхней челюсти и левой скулы. В больнице его посетил президент Сербии. Александр Вучич заявил, что, увы, не удивлен случившимся и ожидал подобного развития событий. Напомним, Сербия потеряла контроль над Косово после вмешательства НАТО в 1999 году. Спустя почти 10 лет Приштина провозгласила независимость, что вовсе не понравилось Белграду. Однако на этой неделе Александр Вучич призвал сторону к мирным переговорам, но как видно Косово к диалогу не гото

Крушение Boeing над Донбассом

Малайзия не нашла вины России в крушении Boeing над Донбассом. Об этом сообщил премьер-министр страны Махатхира Мохамада. По словам политика, самолет сбила ракета советского или российского производства, но это не значит, что наша страна произвела сам запуск. Злодеяние могли совершить и украинцы.

«Российские военные, в первую очередь — дисциплинированные и компетентные люди, которые легко могли понять, что MH17 — это пассажирский самолет. В силу чего я сомневаюсь, что за запуск ракеты несет ответственность дисциплинированная сторона», — подчеркнул премьер-министр Малайзии Махатхира Мохамада.

2014 год. Один из самых кровопролитных на Украине. В июле в небе над Донецком ракета сбила пассажирский малайзийский Boeing 777. Погибли 298 пассажиров. До сих пор неизвестно, чьих рук это дело. Расследованием занялась объединенная следственная группа. В нее вошли представители Нидерландов, Бельгии, Австралии и Украины. По непонятным причинам Малайзию в полной мере не допустили к расследованию. Мохамада уверен, что задачей следователей было не выявить истинную причину трагедии, а обвинить Россию. Альтернативные наиболее реальные версии, группа практически не рассматривала.

«Идея расследования с самого начала состояла не в том, чтобы выяснить, как это произошло на самом деле, а в том, чтобы сосредоточиться на попытках связать это с русскими», — убежден глава правительства Малайзии.

Однако никаких доказательств предоставлено не было. Впрочем, неудивительно. Кремль категорически отвергает все обвинения. И, быть может, созданная следственная группа, зная горькую правду, специально не допускает Малайзию к изучению черных ящиков.