Машков заступился за участников «БДСМ-выпускного» во Владивостоке

Москва, 31 мая. Актер Владимир Машков назвал проявлением творческого характера выпускников флешмоб в одной из школ Владивостока. В конце мая на последний звонок в одном из образовательных учреждений столицы Дальнего Востока школьники пришли в БДСМ-костюмах.

В пятницу Владимир Машков, выступая на заседании Совета по культуре в Госдуме РФ, заявил, что детям иногда позволительно немного почудить.

«Вы знаете, что это проявление творческого характера? Они себя так проявили! Хотели заявить себя творчески, а директора чуть не выгнали! Дети почудили, дайте им возможности!» — цитирует Машкова телеканал «360».

Напомним, на последний звонок школьники пришли в вызывающих костюмах, из-за чего в соцсетях мероприятие окрестили «БДСМ-выпускным». Появления в социальных сетях видео с праздника вызвало широкий общественный резонанс, а власти Приморья пообещали разобраться в ситуации.

В середине недели стало известно, что проверка в школе, где прошел скандальный флешмоб, завершена. С участниками мероприятия были проведены профилактические беседы.