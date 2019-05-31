Православные на Украине воззвали о защите от беззакония раскольников

Говорить о нарушениях прав верующих на Украине крайне важно, и делать это нужно всеми доступными способами. Рано или поздно голос гонимой канонической православной церкви, взывающей о защите от беззакония раскольников, должен быть услышан европейскими правозащитниками. Так в интервью Федеральному агентству новостей заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе прокомментировал публикацию второго бюллетеня о нарушении прав прихожан и священнослужителей Украинской православной церкви (Московского патриархата).

31 мая стало известно, что УПЦ МП опубликовала на своем официальном сайте бюллетень, в котором были собраны факты нарушения прав верующих на Украине с 4 апреля по 28 мая этого года.

В документе отмечается, что в этой стране развернута беспрецедентная кампания против прихожан и священнослужителей УПЦ МП. До последнего времени власти всячески помогали «военизированным группам радикальных «активистов» захватывать храмы Украинской православной церкви и описывать их имущество», говорится в документе.

«Происходящее на Украине по отношению к верующим канонической православной церкви — это откровенное беззаконие. И те, кто его творит, заинтересованы в замалчивании. А УПЦ МП должна, наоборот, доносить правду всеми возможными способами», — заявил Кипшидзе в интервью ФАН.

Поможет ли бюллетень решить проблему? Это лежит на совести тех людей, которые руководят правозащитными организациями, в том числе Советом Европы, ОБСЕ, ООН, отметил представитель РПЦ.

«Как известно, Управление верховного комиссара по правам человека ООН уже направляло запрос на Украину по поводу притеснения прав верующих в этой стране. Это уже хороший результат. Также напомню, что Украина, как и другие государства, взяла на себя обязательства по соблюдению прав человека, в том числе право на свободу вероисповедания. И поэтому ответственность лежит и на властях Украины», — рассказал собеседник ФАН.

Голос УПЦ МП должен быть услышан. Пока мы видим, что этой церкви удалось выстоять перед нажимом враждебной к ней государственной машины и смело заявить о том, что нарушаются права верующих, отметил спикер РПЦ.

«Святейший патриарх Кирилл на всех встречах, как со светскими чиновниками, так и представителями поместных православных церквей и других конфессий, всегда старается упомянуть о существующей проблеме на Украине и о недопустимости нарушений прав человека, когда подвергается сомнению религиозное достоинство человека», — считает Вахтанг Кипшидзе.

При этом, по его словам, если какие-то люди, которые руководствуются, видимо, ненавистью к православию, хотят оскорбить верующих, разрушить святыни, осквернить храмы, то зачастую у православных не остается выбора, кроме как защищать святыни с помощью физической силы.

«Это примерно как если в ваш дом вломится преступник и вы вынуждены останавливать его с помощью физической силы», — резюмировал собеседник ФАН.

Киевский православный публицист Дмитрий Скворцов также выступает за максимальное распространение информации о преступлениях против православных верующих.

«Вода камень точит. Мы увидели, что через пять лет после катастрофы MH17 премьер-министр Малайзии заявил: есть большие сомнения по поводу того, что это именно Россия сбила Boeing над Донбассом. Точно так же и документы, которые регулярно фиксируют нарушения прав верующих на Украине, имеют свой смысл», — считает Скворцов.

По его мнению, европейские организации не могут их не замечать. В отчетах ОБСЕ фигурируют данные, предоставляемые Украинской православной церковью.

«Они порождают какое-то сомнение в европейском общественном сознании. Мы сейчас видим, что в Европарламенте значительно увеличилось количество евроскептиков. Возможно, что при таких настроениях к ущемлению прав верующих на Украине европейцы будут прислушиваться более внимательно. И через год-два Европа, как говорится, «разует глаза», увидит, что творится в стране, которая мечтает войти в ЕС», — отметил православный эксперт.

Что касается внутренней украинской ситуации, то избранный президент Владимир Зеленский уже слышал от митрополита УПЦ Онуфрия о реальном положении вещей, о том, как происходят нарушения закона, силовые захваты храмов.

«Новый президент Украины пока декларирует свою отстраненность от религиозных дел. Возможно, в таком случае он хотя бы даст установку чиновникам на местах — не разжигать и не инициировать религиозную войну. Это уже будет прогрессом», — считает Скворцов.

По его словам, миллионы русофилов на Украине голосовали за Зеленского главным образом из надежды, что он не будет притеснять каноническую православную церковь.

«Мы прекрасно помним, как Зеленский оскорблял донбасское ополчение, которое не приняло майданную власть, и много подобных фактов. Но мы надеялись главным образом именно на то, что УПЦ МП оставят в покое, предоставят ему самому отбиваться от раскольников и наступит хотя бы религиозный мир», — рассказал собеседник ФАН.

По его мнению, на Украине — немало примеров самоорганизации православных верующих. Прихожане пытаются объединяться, чтобы защищать не только свой храм, но и соседние храмы, на которые претендуют раскольники ПЦУ.

«Но силы неравны — на той стороне нередко выступают военизированные неофашистские формирования, у которых есть самое разное оружие: от холодного до гранатометов. Они также имеют хороший транспорт и средства связи. При Петре Порошенко они еще координировались силовыми структурами. И когда на каком-то старом «москвиче» едут люди защищать православный храм, ясно, что у них мало шансов выстоять», — рассказал Скворцов.

Пока остается надежда, что при Зеленском таким радикальным образованиям прищемят хвост. Но надежды не подтверждаются и даже тают, констатировал собеседник ФАН.

Согласно бюллетеню №2, отражающему гонения на УПЦ МП, за неполные два месяца зафиксированы десятки случаев грубого нарушения прав верующих. Вот лишь несколько примеров:

— 14 апреля, во время воскресного богослужения, сторонники «ПЦУ» устроив драку, захватили храм святых Космы и Дамиана в селе Розваж Острожского района Ровенской области;

— 16 апреля сторонники «ПЦУ» срезали болгаркой двери храма УПЦ в честь Архистратига Михаила в селе Михайловка Винницкой области и, произнося оскорбления в адрес священника и верующих УПЦ, захватили храм;

— 17 апреля активисты «ПЦУ» штурмом, с помощью драки и лома, захватили Свято-Михайловский храм в селе Полесское Березновского района Сарненско-Полесской епархии УПЦ. Возглавляли беззаконные действия непосредственно начальник районного отделение полиции и сельский голова;

— 11 мая в селе Скобелка на Волыни активисты «ПЦУ» попытались силой выселить священника из дома, в котором он проживает с детьми и совершает богослужения. Основная цель — разобрать и демонтировать комнату, в которой отец Назарий совершал Литургии для верующих УПЦ;

— 12 мая был устроен ряд провокаций активистами «ПЦУ». В селе Мнишин Гощанского района, селах Буща и Будераж Здолбуновского района были сорваны богослужения, устроены драки, избиты женщины;

— 18 мая, в 11:00, представители Национальной полиции, образовав живой коридор к двери Свято-Успенского храма УПЦ в селе Товтры Черновицкой области, обеспечили возможность активистам «ПЦУ», с согласия председателя сельсовета, срезать замки на дверях храма УПЦ и захватить его;

— 26 мая продолжались попытки рейдерского захвата Свято-Успенского храма УПЦ в селе Черновка Черновицкой области. Сторонники «ПЦУ» сорвали ворота храма и ворвались на церковную территорию, оттеснив таким образом прихожан общины УПЦ.