Косово пригрозило объединиться с Албанией

Приштина, 31 мая. Власти Косово заявили, что они могут объединиться с Албанией, если Евросоюз и дальше будет затягивать вопрос визовой либерализации. Об этом в пятницу заявил президент частично Косово Хашим Тачи.

«Если ЕС продолжит изолировать Косово, будет рассмотрена возможность институциональных действий или референдума об объединении с Албанией. Если ЕС не хочет принять два албанских государства с двумя флагами, пусть примут только один флаг», — отметил он, выступая в эфире национального телевидения.

По словам Тачи, объединение Косово и Албании может произойти посредством парламентских резолюций или народных референдумов. При этом он упомянул Прешев, Медведже и Буяновац (южная Сербия) в числе территорий, где планируется организовать референдум. Ранее проживающие в данном регионе албанцы заявили о желании присоединиться к Косово.

Отметим, что ситуация на Балканах в очередной раз обострилась после того, как на днях косовский спецназ провел рейд на территории Сербии и арестовал более 20 человек. Среди арестованных оказался российский сотрудник Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (UNMIK) Михаил Краснощеков. При этом поступали данные, что полицейские избили россиянина во время задержания, в связи с чем последний был госпитализирован.

После того, как МИД России и Миссия ООН в Косово выпустили заявления, Приштина освободила дипломата из-под стражи. Накануне Краснощекова доставили в Сербию, врачи диагностировали у него перелом скуловой кости и верхней челюсти.