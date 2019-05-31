Украинцам напомнили о невозможности проголосовать в России на выборах в Раду

Киев, 31 мая. Министерство иностранных дел Украины напомнило о том, что проживающие в России украинцы не смогут проголосовать на террарии России на выборах в Раду.

Дипломатическое ведомство добавило, что избирательные участки в России не будут открыты.

МИД Украины напомнил, что согласно постановлению ЦИК, избирательные участки при посольстве Украины в России, генеральных консульствах Украины в Ростове-на-Дону и Петербурге, консульствах Украины в Екатеринбурге и Новосибирске были ликвидированы, приводит издание УНН сообщения внешнеполитического ведомства.

При этом украинское дипведомство уточнило, что граждане Украины смогут проголосовать в других местах. Так, например, согласно данным МИД, будут открыты избирательные участки при посольствах Украины в Финляндии, Грузии и Казахстане.

Напомним, отношения между Москвой и Киевом ухудшились после государственного переворота на Украине в 2014 году. Новое руководство Украины обвинило Россию во «вмешательстве» во внутренние дела страны, Москва все обвинения категорически отрицает.