Hewlett-Packard представила первый в мире лазерный принтер без картриджа

Москва, 31 мая. Американская компания Hewlett-Packard представила новый лазерный принтер, который способен работать без картриджа.

Первый в мире лазерный принтер без картриджа HP Neverstop Laser обладает возможностью быстрой заправки тонера, что позволило отказаться от использования картриджа. Одной заправки достаточно для печати пяти тысяч страниц. При этом полная заправка принтера тонером выполняется за 15 секунд.

Кроме того, компания Hewlett-Packard презентовала новую версию лазерного принтера HP Smart Tank, который оснащен системой непрерывной подачи чернил. По данным производителя, обновленный принтер печатает на 38% быстрее предшественников. Стартовый комплект чернил рассчитан на печать 18 тысяч черно-белых страниц и восьми тысяч цветных, передает телеканал «360».

Оба новых принтера оснащены беспроводным интерфейсом Wi-Fi и системой автоматической подачи бумаги, которая позволяет значительно ускорить сканирование и печать документов без участия пользователя.