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МИД отреагировал на объявление дипломата из РФ персоной нон грата в Косово

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МИД отреагировал на объявление дипломата из РФ персоной нон грата в Косово

Москва, 31 мая. Министерство иностранных дел России прокомментировало информацию о том, что в Косово объявлен персоной нон грата сотрудник миссии ООН из РФ. Ранее Михаил Краснощеков пострадал от рук косовских силовиков.

«Рассматриваем действия косовских властей как продолжение неприкрытой линии на обострение межнациональных отношений в крае, презрение к международным нормам дипломатического общения. По сути, это демонстрация пренебрежительного отношения к ООН со стороны Приштины, прецедент, который будет иметь далеко идущие последствия», — говорится в комментарии, размещенном на сайте МИД РФ.

В дипломатическом ведомстве отметили, что подобные шаги со стороны властей Косово стали возможно только в условиях потакания со стороны Запада. В МИД РФ подчеркнули, что Москва продолжит предпринимать все необходимые действия по защите гражданина России.

Напомним, ранее в пятницу стало известно, что находящийся в белградской больнице российский дипломат объявлен властями Косово персоной нон грата. Избитого косовскими силовиками сотрудника миссии ООН 31 мая в больнице посетили президент Сербии Александр Вучич и российский посол Александр Чепурин. 

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Автор: Федор Веснин
Источник: Министерство иностранных дел России
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