В Москве единство Косово и Сербии поддержали митингом. ФАН-ТВ

У посольства Сербии в Москве прошел митинг. Акцию подготовил и согласовал лидер фракции Государственной Думы ЛДПР Владимир Жириновский. Митинг провели прямо перед входом в дипмиссию. Его работники наблюдали за происходящим.

«Косово — незаконное образование. Мы его и не может называть государством, потому что государства не создают на чужой земле. Чужая и в национальном смысле: сербы — это не албанцы. И в религиозном, поскольку албанцы, они себя называют косовары, они мусульмане. Поэтому мы на стороне Сербии», — говорит депутат Госдумы Владимир Жириновский.

Активисты растянули транспаранты со слоганами: «Косово — это Сербия», «НАТО — не бряцать оружием», «Руки прочь от славянского мира».

«Мы готовы и поддерживать некоторые страны. В этот раз это Сербия — наш давний союзник. То, что сегодня власти Косово делают с сербами, творят беззаконие, нарушают договоренности. Это — беспредел. Мы на стороне сербов», — отмечает председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Около полусотни человек у стен сербского посольства выступили за установление мира и прекращение конфликта на территории Косово. Акция призвана поддержать сербский народ.

Напомним, очередной конфликт разгорелся во вторник, когда спецподразделения самопровозглашонного Косово на севере края начали проведение акции. Они вторглись на территорию на десятках бронированных автомобилей. Результатом агрессии стало открытое столкновение. Несколько человек пострадали, в том числе гражданин РФ.