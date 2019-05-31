Донбасс, 31 мая. Украинские войска кратно увеличили количество и интенсивность обстрелов ДНР, ранены ребенок и мужчина. Украинские диверсанты потерпели фиаско в ЛНР. Бригада десантников ВСУ разлагается изнутри.

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Оперативная обстановка

С каждым днем боевая обстановка в Донецкой народной республике накаляется, украинские войска значительно усиливают интенсивность обстрелов населенных пунктов. В минувшие сутки установлен «рекорд» текущего месяца по количеству обстрелов и выпущенных в сторону республики снарядов.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) докладывает о 22 обстрелах по всем направлениям обороны. Всего Вооруженные силы Украины выпустили по 14 населенным пунктам более 400 снарядов, мин и ракет.

При обстрелах применялись тяжелые минометы, управляемые противотанковые ракеты, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие. Результатом обстрела Донецка противотанковыми управляемыми ракетами стало ранение мирного жителя Донецка 1956 года рождения и 8-летней девочки.

В Луганской народной республике зафиксировано два обстрела — по поселкам Калиново и Калиново-Борщеватое, информирует представительство ЛНР в СЦКК. Всего по населенным пунктам выпущено более 40 гранат из противотанковых ручных и автоматических станковых гранатометов.

Украинская ДРГ разбита в ЛНР

Между тем, несмотря на более спокойную ситуацию на линии соприкосновения в Луганской народной республике, здесь накануне имела место попытка проникновения крупной диверсионно-разведывательной группы ВСУ, проинформировал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Результатом провала украинских диверсантов стала гибель трех и ранения четырех бойцов. Один из погибших остался на поле боя, его тело украинская сторона долго не эвакуировала. Стоит отметить, что попытка проникновения на территорию ЛНР и последующий провал ВСУ случились ровно через неделю после аналогичной вылазки в ДНР.

Но в случае с соседней республикой все закончилось спокойно. Все восемь диверсантов были взяты без единого выстрела благодаря тому, что один из них заранее сообщил дончанам о выдвижении группы в обмен на жизнь для всех. В случае с луганчанами все закончилось печально — боевики 54-й бригады ВСУ бездарно потеряли жизни на фронтах гражданской войны на Украине.

Украинские десантники самоуничтожаются

Украинские военнослужащие страдают из-за постоянных переносов сроков ротации, сообщают в Народной милиции ДНР. Элитные подразделения ВСУ также не исключение, в 79-й десантно-штурмовой бригаде армии Киева недавно узнали, что им предстоит еще сверх срока «поосвобождать» Донбасс. Как утверждает официальный представитель Народной милиции ДНР майор Даниил Безсонов, особой радости украинские боевики от этого не испытали.

Рядовой состав бригады принялся заливать горе спиртным, что вылилось в череду преступлений и несчастных случаев. В Гнутово на юге Донецкой области десантник Антон Коняшин получил огнестрельное ранение после потасовки со своими побратимами. Случай произошел прямо на взводном опорном пункте 2-го батальона бригады во время совместного распития алкогольных напитков.

В поселке Водяное рядовой бригады Вовк ранил сам себя в результате взрыва гранаты РГД-5. Случай также произошел после употребления «защитником» спиртного. В поселке Лебединское младший сержант бригады Кирилл Киселев получил огнестрельное ранение руки во время совместного распития алкоголя с сослуживцами. Конфликт, вылившийся в перестрелку, возник на почве личной неприязни, усиленной интенсивным возлиянием.

Указанные случаи — свидетельство полного разложения украинской армии и доказательство того, что, как ни внедряй стандарты НАТО, «сильнейшая армия континента» сильнее не станет.