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Mercedes отозвал в России 330 машин из-за опасного плафона освещения

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Mercedes отозвал в России 330 машин из-за опасного плафона освещения

Москва, 31 мая. Немецкий автогигант Mercedes заявил об отзыве с российского рынка 330 автомобилей Mercedes-Benz X-Class (тип 470), которые были произведены в феврале-апреле 2018 года, сообщает Росстандарт.

Причиной отзыва стало плохое крепление плафона освещения пространства для ног. Немецкие инженеры полагают, что в бракованных машинах есть риск того, что плафон выпадет из крепления и заблокировать педаль тормоза.

«Плафон освещения пространства для ног в этом случае может держаться только на подключенном проводе и застрять между педалью тормоза и облицовкой пространства для ног», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российский дилер Mazda отзывает в России более 1,6 тысячи автомобилей Mazda 3, реализованных с сентября 2015 года по март 2018 года. Причиной отзыва стали проблемы со стеклоочистителем, которые могут привести к плохой видимости во время движения. В автомобилях будет заменен передний блок управления оборудованием кузова. Ремонтные работы будут бесплатными для автовладельцев.

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Автор: Антон Соколов
Источник: Росстандарт
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