Эксперты рассказали о противоречиях в США по поводу Косово

Москва, 31 мая. Для американских властей остается главным показать свою роль эффективного мирового арбитра, в том числе в косовском вопросе, заявили эксперты проекта «Балканист.ру».

Эксперты назвали четыре сценария, при которых возможно сохранение статус-кво на Балканах, среди них американский вариант. Американский сценарий решения этого вопроса заключается в том, чтобы сохранить статус-кво до достижения «исторического договора» между Белградом и Приштиной, в первую очередь при посредничестве и под давлением Вашингтона.

В то же время эксперты отметили, что Вашингтон в последнее время посылал сигналы о невозможности перекройки границ в Боснии и Герцеговине и о «исторической возможности» решения косовского вопроса. Несмотря на это, по мнению аналитиков, есть основания полагать, что в США нет ясного и долгосрочного плана касательно Балкан.

«Существуют серьезные противоречия между Государственным департаментом США и ЦРУ в отношении балканского региона», — констатировали политологи.

Госдеп считает возможным компромисс между сербами и албанцами и рассматривает возможность уступок Белграду, отметили специалисты. Однако ЦРУ не намерено отступать «от идеи максимального выигрыша албанской стороны по своим внутренним соображениям», констатировали они.

«Любые уступки сербской стороне дискредитируют мощь данной американской службы, которая наиболее активно лоббировала интересы бескомпромиссно настроенной части косоваров и способствовала, в том числе, ускоренному созданию армии Косово», — говорится в докладе.

Напомним, в начале 90-х в Косово был проведен нелегальный референдум, одобривший независимость края. Косовские националисты провозгласили непризнанную «Республику Косово», а для борьбы за независимость создали «Освободительную армию Косово». В 1998 году межэтнический конфликт перерос в кровопролитные вооруженные столкновения. В тот же год Совет НАТО утвердил план военного вмешательства в косовский конфликт, а спустя год альянс без санкции ООН начал военную операцию, пока не были выведены югославские войска. В 2008 году Косово объявило о независимости, однако многие страны считают край сербским.