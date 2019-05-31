Вашингтон, 31 мая. Президент США Дональд Трамп назвал полностью закрытым вопрос о расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера, пытавшегося доказать, что в преддверии выборов 2016 года Трамп якобы вступил в некий сговор с Россией.

«Президент Трамп испытывает полное доверие к министру юстиции и генеральному прокурору Биллу Барру в вопросе о том, как тот представил общественности доклад спецпрокурора Роберта Мюллера… Этот доклад означает полное оправдание, и мы считаем дело закрытым», — приводит Fox News комментарий пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

В настоящее время, напомнила Сандерс, Мюллер сворачивает работу своего аппарата. Накануне Дональд Трамп в очередной раз заявил, что «Россия не оказывала ему поддержку перед выборами». Американский президент при этом допустил, что координировать свои действия с Москвой якобы мог штаб Хиллари Клинтон.

Напомним, расследование спецпрокурора Мюллера, который искал доказательства того, что «Россия помогла Дональду Трампу стать президентом США», длилось почти два года. Оно обошлось федеральному бюджету в 30 миллионов долларов и закончилось полным провалом.

Мюллеру не удалось найти никаких следов координации Трампа и Москвы в преддверии выборов — опозоренный специальный прокурор подал в отставку.

В апреле президент России Владимир Путин, комментируя предварительные итоги расследования, назвал их абсолютно предсказуемыми.

«Россия не вмешивалась ни в какие выборы в США. Не было никакого сговора, который господин Мюллер искал, между Трампом и Россией», — подчеркнул тогда Путин.

Российская компания «Конкорд», которую безосновательно обвиняли во «вмешательстве» в президентские выборы в США, подала в суд на спецпрокурора Мюллера и на генпрокурора Уильяма Барра. Адвокат компании «Конкорд», возглавляемой петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, уверен, что чиновники американского Минюста нарушили уголовный кодекс округа Колумбия, а именно распространили информацию о подозрениях к «Конкорду», нарушив тем самым право компании на справедливый суд. Примечательно, что вскоре после обращения «Конкорда» заместитель генпрокурора США Род Розенстайн покинул свой пост.