Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Трамп назвал окончательно закрытым вопрос о расследовании Мюллера

34
0 Оставить комментарий

Трамп назвал окончательно закрытым вопрос о расследовании Мюллера

Вашингтон, 31 мая. Президент США Дональд Трамп назвал полностью закрытым вопрос о расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера, пытавшегося доказать, что в преддверии выборов 2016 года Трамп якобы вступил в некий сговор с Россией.

«Президент Трамп испытывает полное доверие к министру юстиции и генеральному прокурору Биллу Барру в вопросе о том, как тот представил общественности доклад спецпрокурора Роберта Мюллера… Этот доклад означает полное оправдание, и мы считаем дело закрытым», — приводит Fox News комментарий пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

В настоящее время, напомнила Сандерс, Мюллер сворачивает работу своего аппарата. Накануне Дональд Трамп в очередной раз заявил, что «Россия не оказывала ему поддержку перед выборами». Американский президент при этом допустил, что координировать свои действия с Москвой якобы мог штаб Хиллари Клинтон.

Напомним, расследование спецпрокурора Мюллера, который искал доказательства того, что «Россия помогла Дональду Трампу стать президентом США», длилось почти два года. Оно обошлось федеральному бюджету в 30 миллионов долларов и закончилось полным провалом.

Мюллеру не удалось найти никаких следов координации Трампа и Москвы в преддверии выборов — опозоренный специальный прокурор подал в отставку. 

В апреле президент России Владимир Путин, комментируя предварительные итоги расследования, назвал их абсолютно предсказуемыми.

«Россия не вмешивалась ни в какие выборы в США. Не было никакого сговора, который господин Мюллер искал, между Трампом и Россией», — подчеркнул тогда Путин.

Трамп назвал окончательно закрытым вопрос о расследовании Мюллера

Российская компания «Конкорд», которую безосновательно обвиняли во «вмешательстве» в президентские выборы в США, подала в суд на спецпрокурора Мюллера и на генпрокурора Уильяма Барра. Адвокат компании «Конкорд», возглавляемой петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, уверен, что чиновники американского Минюста нарушили уголовный кодекс округа Колумбия, а именно распространили информацию о подозрениях к «Конкорду», нарушив тем самым право компании на справедливый суд. Примечательно, что вскоре после обращения «Конкорда» заместитель генпрокурора США Род Розенстайн покинул свой пост.

infox - new
Автор: Федор Веснин
Источник: Fox News
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров