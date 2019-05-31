Ямпольская предложила дополнительно обсудить выдачу фильмам прокатных удостоверений

Москва, 31 мая. Председатель Госдумы по культуре Елена Ямпольская предложила провести дополнительную встречу по вопросам выдачи прокатных удостоверений на показ фильмов. Такую инициативу она озвучила в ходе заседания Общественного совета при комитете, передает корреспондент Федерального агенства новостей.

«Тем, кто имеет отношение к кино, я предлагаю собраться еще раз, расширенным, но уже узкоспециальным кругом, и выработать какую-то стратегию [по этому вопросу]», — заявила Ямпольская.

При этом она обратила внимание на особую значимость позиции профессионального сообщества.

«Если не надо законодательно регулировать и об этом скажет сообщество, то не будем. Но мы бы хотели поучаствовать в создании системности на этом рынке», — добавила парламентарий.

Напомним, сегодня в Госдуме проходит очередное заседание Общественного совета при комитете по культуре. Вопрос выдачи прокатных удостоверений оказался одним из заявленных к обсуждению. Эта тема была выбрана в том числе в связи с ситуацией вокруг фильма Павла Лунгина «Братство».

Как ранее отмечала Ямпольская, процедура выдачи или отказа в выдаче прокатного удостоверения должна стать максимально прозрачной как для производителей, так и для прокатчиков фильмов.