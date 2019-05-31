Правительству РФ представили список компаний для экспорта угля на Украину

Москва, 31 мая. Министерство экономического развития представило правительству список компаний, которые собираются поставлять уголь, нефтепродукты и сжиженный газ на Украину. Об этом сообщает пресс-служба МЭР.

«Минэкономразвития направило предложения в правительство РФ по перечню компаний, которые будут осуществлять поставки нефтепродуктов и угля на Украину​​​. Перечень компаний и объемы поставок будут пересматриваться ежемесячно на основе поданных заявок», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские компании начали подавать заявки в Минэкономразвития, чтобы организовать поставки угля и других энергоресурсов на Украину. В МЭР подчеркнули, что общий объем продукции, указанный в заявках, кратно превышает показатели прошлых лет.

Напомним, что ранее правительство РФ ввело ограничения на поставки угля, нефти и нефтепродуктов на Украину. Теперь, для того, чтобы организовать экспорт этого сырья в соседнюю страну, необходимо получить специальное разрешение от Минэкономразвития. Новые правила вступают в силу с 1 июня этого года. Подобные меры стали ответом на украинские санкции.