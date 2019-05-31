Постпред РФ при ЕС уверен, что США не смогут помешать строительству «Северного потока — 2»

Брюссель, 31 мая. Действия США не смогут помешать строительству российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

Дипломат отметил, что многие страны Евросоюза приобрели юридически обязывающие формы, которые предполагают полный отказ от атомной и угольной энергетики. В этой ситуации твердая позиция властей Германии по «Северному потоку — 2» продиктована исключительно экономическим интересом, а не альтруизмом и симпатией к России.

«Что же касается тех палок в колеса, которые своими или чужими руками пытаются вставить США, а это вполне очевидно и хорошо заметно, то я думаю, что реализации «Северного потока — 2» это не должно помешать», — пояснил Чижов.

Напомним, в рамках российского проекта «Северный поток — 2» будут построены две нити газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию. США, Украина и несколько стран Евросоюза выступают против строительства «Северного потока — 2». Германия и большая часть европейских государств поддерживают строительство газопровода, отмечая, что он преследует исключительно коммерческие цели.

Канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно отмечала, что ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» не угрожает Европе зависимостью от энергопоставок из России. При этом канцлер уверена, что в ближайшее время потребность Германии в российском газе будет увеличиваться.