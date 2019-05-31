Эксперты назвали главные сценарии сохранения статус-кво на Балканах

Москва, 31 мая. Длительное удержание статус-кво в Балканском регионе вряд ли возможно, считают эксперты издания «Балканист.ру». По их мнению, он уже не отвечает запросам Белграда с учетом давления со стороны ЕС, а также курса Сербии на вступление в Евросоюз.

Специалисты указывают на то, что в таком случае албанцы, ощущая себя «в шаге от победы», будут стремиться провоцировать Белград и впутывать Сербию в «игру не по правилам». При этом, если косовский вопрос будет заморожен, то сербские власти лишатся основного драйвера развития внешней и внутренней политики. Кроме того, это больно ударит по их рейтингу.

При этом, как отмечают авторы статьи, как раз сохранение статус-кво очень важно для международных организаций, а также государств, выступающих посредниками в урегулировании. Именно эти «внешние регуляторы» являются самыми активными противниками политических изменений на Балканах.

Наиболее вероятными сценариями, при которых сохранение статус-кво в регионе все-таки возможны, по словам экспертов, являются четыре возможных развития событий.

В случае первого, «Брюссельского» сценария, Приштина и Белград заключают двухсторонний договор на основе Брюссельского соглашения 2013 года. Делается это под патронатом Евросоюза. Однако из множества сложностей, которые сейчас и без того переживает ЕС , вариант медиаторной роли ЕС в решении косовского конфликта очень низкая.

По второму, «ООНовскому» сценарию реанимируется переговорный формат в Совет безопасности ООН. Но и тут ситуацию осложняют противоречия между постоянными членами организации. Одним из ярких примером разногласий стал вопрос создания «армии Косова» в декабре 2018 года. Таким образом, жизнеспособность такого сценария также крайне невелика.

Согласно третьему, «Американскому» сценарию, Белград и Приштина достигают «исторического договора». Делается это под давлением Вашингтона. И, наконец, четвертый, «Многополярный» сценарий предусматривает создание нового переговорного процесса по балканским вопросам с участием стран региона. Роль посредника отводится ЕС. Кроме того, предполагается активное вовлечение России, США и Китая.