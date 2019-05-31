Сирия новости 31 мая 19.30: В Ракке обнаружен тайник с поясами смертников, в Хаме САА ведет бои с «Тахрир аш-Шам». В Эль-Кунейтре инженерное подразделение сирийской армии нашло крупный схрон оружия террористов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбивают контрнаступление джихадистов и уничтожили автомобиль террориста-смертника на севере Хамы.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: потеряла на юге Хамы несколько человек и ряд военной технику.

Курды: обнаружили в Ракке схрон с взрывчаткой, подготовленной для совершения следующего теракта.

«Сирийская свободная армия» (ССА): обстреляла отряд правительственных сил из ракетной установки.

Провинция Даръа

Военно-инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) расчистили от мин территорию площадью 3,3 га и уничтожили 41 взрывоопасный предмет в населенных пунктах Джасим и Эль-Харра. Провинция Даръа была освобождена от джихадистских бандформирований летом прошлого года в ходе широкомасштабной военной операции правительственной армии. Тем не менее, брошенные тайники с боеприпасами и взрывчаткой «Исламского государства»1 до сих пор находят поисковые группы или местные жители.

Провинция Идлиб

По неподтвержденным пока что данным один из полевых командиров «Тахрир аш-Шам» занимается распределением подкрепления боеприпасов и оружия, которые прибыли вместе с конвоем на турецкий наблюдательный пост в Идлибе, сообщает местный источник Harbieh Nadie.

Провинция Ракка

Как сообщает новостной портал ANHA News, в столице провинции Ракка в ходе курдского рейда сил безопасности «Асайиш» был обнаружен схрон, из которого изъяли 2 самодельных взрывных устройства и пояса смертников. Тайник был расположен в доме на улице Аль-Базель. Курдские саперы сумели обезвредить бомбы и ликвидировать сам тайник. Следов, которые бы указывали на принадлежность боеприпасов какой-то определенной группировке, на было обнаружено.

Провинция Хама

Как сообщает источник новостей в сети Twitter (@jisrtv), протурецкие боевики «Сирийской свободной армии» (ССА) обстреляли противотанковыми ракетами позиции правительственных сил. САА открыла по боевикам ответный огонь. Информации о потерях с какой-либо из сторон пока что не поступало. Боестолкновения радикалов и армии Сирии у города Аль-Хувейз продолжаются. Новостной портал SANA News передает, что подразделения правительственных сил в ответ на атаки террористов «Тахрир аш-Шам» нанесли удары по скоплениям и путям снабжения джихадистов, отрезав их от подкрепления. В ходе сражения также был уничтожен заминированный автомобиль и ликвидирован террорист-смертник, который находился за рулем, а также сопровождавшие его боевики. Twitter-канал Masar Press Net передал информацию о том, что «Тахрир аш-Шам» в ответ на это уничтожила крупнокалиберный пулемет правительственных сил из реактивной системы ведения залпового огня.

Провинция Эль-Кунейтра

Как сообщает новостной портал SANA News, инженерные подразделения САА обнаружили в ходе прочесывания территории провинции схрон боевиков «Исламского государства». По сообщению корреспондента SANA, из схрона были изъяты медицинские препараты американского производства, средства связи, в том числе спутниковой, несколько РПГ, минометов и гранатометов. Помимо внушительного арсенала их схрона были изъяты боеприпасы с ним. Некоторые предметы из тайника ранее принадлежали правительственным ведомствам или людям, которые были ограблены террористами до того, как они покинули провинцию в ходе наступления САА год назад.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)