Главные новости 31 мая

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 31 мая.

В Анапе отменили концерт Анастасии Волочковой. PR-директор артистки Наталья Ракицкая передала журналистам ответ известной балерины. Волочкова отреагировала на отмену ее выступления мэром Анапы.

В Цюрихе трое человек погибли в результате захвата заложников. По данным СМИ, заложников захватил 60-летний мужчина. Три человека погибли в Цюрихе в результате захвата заложников.

Владимир Зеленский во время визита на шахту «Лесная», где погибли два горняка, устроил перепалку с журналистами «Прямого». Зеленский после перепалки с журналисткой пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера .

Военный арсенал украинской армии в городе Балаклея был взорван по личному приказу бывшего президента страны Петра Порошенко, уверена Надежда Савченко. Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов.

Министерство труда РФ опровергло сообщения о сокращении новогодних каникул россиян. Минтруд объяснил сокращение новогодних каникул россиян.

Певица Валерия является обладательницей отличной фигуры. Стройному телу 51-летней артистки могут позавидовать молодые девушки. Певица Валерия раскрыла бюджетный способ похудения к лету.

Вместе с главой Украины, как выяснилось, тренируется и его команда. Зеленский похвастался бицепсами и послал «привет» Порошенко.

Спикер Верховной рады Андрей Парубий раскритиковал инициативы команды президента Украины Владимира Зеленского. Парубий пообещал команде Зеленского «горящую землю под ногами».

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил, что украинская газотранспортная система превратится в «металлолом». Депутат Рады назвал дату превращения украинской ГТС в металлолом.

С 1 июня в России начинает действовать ряд новых законов, в частности о роуминге и ОСАГО. Стало известно, что изменится в жизни россиян с первого дня лета.