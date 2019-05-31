Пригожин поддержал мэра, отказавшегося тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой

Москва, 31 мая. Продюсер Иосиф Пригожин поддержал мэра Анапы Юрия Полякова, который отказался тратить бюджетные деньги на выступление популярной балерины Анастасии Волочковой по случаю открытия курортного сезона.

Ранее сообщалось, что Поляков поручил остановить процедуру открытых электронных торгов, предполагающих закупку шоу Волочковой. Глава города заявил, что есть более приоритетные цели, однако, если предприниматели хотят подарить выступление артистки, то администрация не против.

Пригожин поддержал мэра Анапы, отметив, что действительно есть другие направления, куда можно было бы потратить бюджетные деньги.

«Руководитель тоже имеет право накладывать вето, это же бюджетные деньги. Если честно, когда речь идет о бюджетных деньгах, на мой взгляд, лучше в этот день раздать их пенсионерам», — сказал Пригожин в беседе с НСН.

Продюсер, говоря об организации массовых мероприятий, обратил внимание на то, как этот процесс происходит в Белоруссии. По его словам, там устанавливают минимальную цену на билет, чтобы потраченные на праздник деньги компенсировались. Пригожин считает, что Россия могла бы перенять такой опыт.

Кроме того, продюсер задался вопросом, почему в этом списке звезд оказалась именно Волочкова. По его мнению, в России много талантливых артистов, которые способны не только развлекать, но и развивать публику.