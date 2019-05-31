Панно с подвигом 28 панфиловцев появится в храме Минобороны в парке «Патриот»

Москва, 31 мая. На Северных вратах главного храма Вооруженных сил РФ, строительство которого ведется в подмосковной Кубинке, будет размещено бронзовое панно с изображением подвига 28 панфиловцев. Об этом сообщается в статье о возведении храма в газете Минобороны «Красная звезда».

«Глаза в глаза будут смотреть на нас герои-панфиловцы: история сохранила их военные книжки, и лица на вратах будут изображены именно с портретным сходством», — говорится в статье.

Главный храм ВС РФ строится в парке «Патриот» в Московской области. Открыть храм планируется 9 мая 2020 года. Ранее в мае предстоятель РПЦ патриарх Кирилл подписал указ о назначении настоятелем главного храма ВС РФ епископа Клинского Стефана.

Напомним, в декабре минувшего года министр культуры России Владимир Мединский сообщил, что подвиг 28 панфиловцев во время Великой Отечественной войны удалось доказать документально.

Осенью 2016 года на экраны вышла драма «28 панфиловцев», посвященная подвигу советских военных.