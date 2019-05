Украинцев отучат от нескольких букв славянского алфавита, но «приучат» к американским идиомам

В рамках проводимой министерством образования и науки Украины (МОН) кардинальной реформы украинского правописания представители ряда местных патриотических организаций выступили с предложением ввести в лексикон рядовых украинцев и даже СМИ не менее сотни идиоматических выражений, присущих героям голливудских фильмов.

Одновременно активисты предложили переиначить написание около 10 тыс. слов «по западному принципу». Соответствующее предложение, поступившее на рассмотрение профильного комитета Верховной рады, вызвало недоумение многих специалистов, причем не только на Украине. Сложившуюся ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Профессор филологии одного из престижных украинских вузов Андрей Мазур (имя изменено. — Прим. ФАН) столкнулся с поистине деликатной проблемой. Его уведомили, что в ближайший понедельник он должен будет явиться к проректору и расписаться в получении методических пособий по преподаванию основ современного украинского языка. Как заверили Мазура в деканате, упомянутые пособия уже прошли лицензирование в соответствующем ведомстве — и теперь практически каждый институтский преподаватель, начиная от аспиранта и заканчивая доктором наук, обязан «перейти на новые рельсы» обучения студентов основам языкознания.

«Увидев некоторые пункты рекомендаций из этой брошюры, я пришел в ужас, — сказал Андрей Валерианович в доверительной беседе с корреспондентом ФАН. — Получается, в течение ближайших двух месяцев я должен буду адаптировать учебный процесс к нормам правописания 1932 года и рассмотреть возможность «пошагового» ознакомления своих студентов с идиоматическими формами западной лингвистики. Лично я считаю это кощунством».

Похоже, в МОН этот процесс «кощунством» явно не считают. Согласно официальной информации, уже в понедельник, 3 июня нынешнего года, будет обнародован так называемый «план имплементации новой редакции украинского правописания». Так, например, из слов греческого происхождения в указанном правописании будет изъята буква Ф. Соответственно, такие слова, как например, «кафедра», «эфир» и «анафема» будут написаны соответственно «катедра», «етер» и «анатема». Определенным санкциям подвергнется и буква Л в твердых сочетаниях. Например, слово «мало» теперь будет произноситься и графическим образом воспроизводиться, как «мауо», а польский Вроцлав станет именоваться «Вроцуав».

Следует особенно отметить, что чиновники поспешили успокоить и рядовых украинцев, и получающих высшее образование соотечественников.

«Не стоит бояться таких перемен, — на основе полной конфиденциальности сообщил Федеральному агентству новостей высокопоставленный чиновник украинского Минобразования. — Все будет происходить постепенно. Сначала люди поймут, что имя Теодор звучит намного приятнее, чем Федор, а «Атены» для уха нашего человека — [звучит] милее, чем «Афины».

Далее чиновник стал распространяться на предмет того, что все мы живем в XXI веке — и поэтому должны исключить из лексикона нейтральные слова на манер «пилот», «эксперт», «доктор» и «ученый». Склонять все вышеперечисленные профессии в женском роде он отказался, ограничившись тем, что женщина-пилот в данном конкретном случае будет именоваться «пилотессой».

Как заявил журналистам в Киеве представитель Национальной комиссии Украины по вопросам правописания Богдан Ажнюк, украинский язык является «живой структурой», который должен меняться вместе с общественными изменениями.

«Не меняются только мертвые языки: латынь, санскрит и древнегреческий», — резюмировал он.

Впрочем, на вопрос, почему тогда за основу подобных изменений было взято правописание 1932–1933 годов (тогда в украинском языке действительно присутствовали такие слова, как «докторесса» и «профессорка», а буква Ф была практически вычищена из алфавита. — Прим. ФАН), Ажнюк не ответил.

Как оказалось, на уже одобренных кабинетом министров Украины изменениях в правописании украинские патриоты останавливаться не собираются. Так, активисты ряда движений предложили на законодательном уровне ввести в словарь основные стойкие словосочетания, присущие жителям США, Великобритании и Германии. В частности, отныне фразы вроде Hi, how are you? и Take good care будут воспроизводиться в кириллическом варианте, а ответы на них в стиле So far so good и даже Оkay, danke войдут в словари современного украинского языка без упоминания о территориальной лингвистической принадлежности.