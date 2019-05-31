Вассерман исключил подписание мирного договора с Японией на условиях США

Москва, 31 мая. Министры иностранных дел России и Японии Сергей Лавров и Таро Коно обсудили возможность заключения мирного договора и вопрос Курильских островов. Публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман объяснил, почему договор не может быть заключен на условиях США.

В ходе встречи Лавров призвал японского коллегу заключить мирный договор, который бы отражал реальную картину и задавал ориентиры для развития двусторонних отношений. При этом дипломат подчеркнул, что речь идет о документе, который отражал бы историю и нынешний уровень отношений между двумя странами.

Вассерман прокомментировал возможность заключения мирного договора между Россией и Японией русской поговоркой: «семь лет мак не родил, и голода не было». Политический консультант считает, что стороны могут мирно сосуществовать и без договора.

«Вот и сейчас, насколько я могу судить, Российская Федерация говорит не о мирном договоре, а о предоставлении японцам возможности хозяйствовать на Курильских островах на равных правах с гражданами Российской Федерации», – заявил журналист.

Вассерман считает, что единственным важным пунктом мирного договора является то, что он должен быть заключен на условиях, удовлетворяющих Россию, а не под давлением Вашингтона. Москва отрицает возможность передачи под контроль Токио части Курильской гряды.

«В частности, нет никаких шансов, что японцы получат острова Кунашир и Итуруп, поскольку эти острова обеспечивают стратегическую безопасность нашего Тихоокеанского флота и Тихого океана», — отметил Вассерман в комментарии «ПолитЭксперту».

Публицист не исключил, что после заключения договора Япония может получить от России в подарок Шикотан и группу скал Плоских. Он напомнил, что в 1956 году были другие средства вооружения, тогда передача Японии Шикотана и Плоских скал не ущемляла интересы СССР. Тем не менее Россия никогда не нарушает обещаний, и Шикотан и Плоские скалы действительно могут быть предоставлены японцам для хозяйствования. Однако о передаче Кунашира и Итурупа речи быть не может, как бы не настаивал на этом американский политикум.

В 1951 году Вашингтон составил мирное соглашение о Курильских островах, однако тогда Советский Союз отказался его подписывать. Договор не указывал, кому именно должны перейти изъятые у Японии земли. Данный вопрос затрудняется территориальными претензиями Японии. Токио считает, что острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи должны принадлежать японской стороне на основе Трактата о торговле и границах 1855 года.