Экс-сотрудник Пентагона рассказал, как военные США искали пришельцев

Вашингтон, 31 мая. Американские власти еще в 2007 году создали программу по наблюдению за «продвинутыми угрозами в воздушном пространстве», главной задачей которой стал поиск пришельцев. Об этом рассказал бывший сотрудник министерства обороны США Луис Элизондо.

По его словам, никаких пришельцев с тех пор найдено не было, однако специалисты, тем не менее, обнаружили несколько странных объектов, которые слишком быстро приближались к земной поверхности.

«Те объекты, за которыми мы наблюдали, двигались с перегрузками, которые в 400-500 раз превышали ускорение свободного падения. У них не было двигателей или даже крыльев, и на них, как нам показалось, не действовало притяжение Земли», — отметил Элизондо.

Отметим, что люди увлекаются поиском НЛО с тридцатых-сороковых годов. В октябре 1938 года в радиоспектакль по мотивом романа Герберта Уиэлса «Война миров» спровоцировал панику в США, поскольку многие слушатели приняли постановку за новостной репортаж.

Кроме того, некоторые американцы верят, что правительство США в прошлом веке вступало в контакт с пришельцами, однако засекретило эту информацию. В частности, с активностью НЛО связывают американскую военную базу «Зона 51». Вероятнее всего, эти слухи связаны с секретными испытаниями гиперзвукового стратегического стелс-разведчика SR-91 Aurora, которого случайные свидетели принимали за инопланетный корабль.