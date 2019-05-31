В США назвали худшие в истории киноремейки

Вашингтон, 31 мая. Николая Кейдж и Мадонна снялись в самых худших киноремейках по версии американского портала 24/7 Wall Street. Пальму первенства эксперты издания присудили фильму 2002 года «Роллербол».

Его составители рейтингов считают худшим киноремейком в истории кинематографа. Как уточняет «Культуромания», в оба списка лучших и худших киноремейков включили по 50 фильмов. При составлении авторы ориентировались на отзывы пользователей ресурсов IMDb и Rotten Tomatoes.

«Роллербол» является ремейк одноименной картины 1975 года. Действие фильма разворачивается в антиутопичном будущем, где правит корпорация Energy. Все виды спорта вытеснил кровавый и жестокий роллербол.

Вторую строчку антирейтинга занял фильм «Холодный как лед» (ремейк фильма «Дикарь» с Марлоном Брандо), а «почетное» третье место — картина «Унесенные» с Мадонной. Ее снял режиссер Гай Ричи.

На четвертой строчке поместили ремейк «Формулы Эдема», вышедший в свет под названием «Оставленные» с Николасом Кейджем в главной роли.