Зеленский отправил в отставку главу Госпогранслужбы Украины

Киев, 31 мая. Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главы Государственной пограничной службы Петра Цигикала. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента Украины.

«Уволить Цигикала Петра Александровича с должности главы Государственной пограничной службы Украины», — говорится в документе​​​.

Кроме того, президент Украины подписал еще один указ, которым уволил Петра Цигикала с должности генерала украинской армии.

30 мая Верховная рада Украины не поддержала проект постановления об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана. Решение об отставке главы украинского правительства поддержали 97 депутатов Рады.

Стоит отметить, что украинские политики начали массово уходить в отставку еще за неделю до церемонии инаугурации шестого президента Украины Владимира Зеленского.

Так, 17 мая заявление об отставке подал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. В этот же день заявление об увольнении написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Позднее в отставку ушла главы государства в парламенте Ирина Луценко, а также уполномоченный по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко.

Кроме того, Верховная рада не приняла ни один из законопроектов, которые внес в парламент новый президент Украины Владимир Зеленский. Позднее представитель главы государства в Верховной раде Руслан Стефанчук заявлял, что Зеленский больше не будет вносить законопроекты на рассмотрение парламента, до тех пор, пока не будет избран новый состав Верховной рады.