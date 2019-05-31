Минобороны усилит Центральный военный округ для противостояния террористам

Москва, 31 мая. Россия опасается активизации действий международных террористов и нарастания исламского терроризма на Центрально-Азиатском направлении. Военную безопасность страны и региональную стабильность обеспечат совершенствованием боевого состава Центрального военного округа, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Коллегии министерства.

«В сложившейся обстановке мы принимаем комплекс мер по нейтрализации возникающих вызовов и угроз», — передает корреспондент Федерального агенства новостей слова главы военного ведомства.

Командованию военного округа предстоит в текущем году довести уровень оснащенности современным вооружением до 53%, ввести в эксплуатацию почти 300 зданий для жилья военнослужащих и хранения и обслуживания техники. Также войска Центрального военного округа примут участие в стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019» совместно с военными вооруженных сил стран ОДКБ и ШОС.

Военнослужащие округа, помимо основных задач, следили за безопасностью 29-й Всемирной зимней универсиады в Красноярске и защищали от лесных пожаров населенные пункты в Челябинской и Курганской областях, отметил Шойгу.