Минобороны увеличит пропускную способность спутниковой связи к 2025 году

Москва, 31 мая. Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о планах военного ведомства по развитию войск связи, передает корреспондент Федерального агентства новостей. По словам Шойгу, до конца 2019 года будут запущены два модернизированных спутника связи «Меридиан-М», а также завершится формирование орбитальной группировки военной связи «Благовест» из четырех космических аппаратов.

«Это даст возможность расширить зоны доступности спутниковой связи на территории России и за ее пределами, в том числе в Арктической зоне», — отметил министр обороны.

В планах Минобороны – увеличить пропускную способность спутниковых каналов связи в 2,5 раза к 2025 году. Шойгу подчеркнул, что доля современной техники связи в российских войсках увеличилась до 68% — с 2013 года в войска поступило свыше 115 тысяч единиц новой техники.

На объектах Минобороны установлено современное цифровое телекоммуникационное оборудование, на всех уровнях защищена видео-конференц связь высокого разрешения – от воинских частей и комиссариатов до Генштаба.