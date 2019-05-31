Козлов-Шендерович подал в суд на ФАН после обнародования нелицеприятных данных о нем

Скандальный муниципальный депутат из Москвы продолжает преследовать журналистов и жаловаться на своих коллег.

Как выяснилось, никому неизвестный до 2017 года Денис Игоревич Козлов, а теперь уже гордый независимый депутат Денис Шендерович, не просто склочник, а фанат судебных разбирательств и заодно — любитель вовлекать в обычные бытовые ссоры правоохранительные органы. Те самые, которые в «мирное время» он не особо любит, как и любой оппозиционер.

В конце мая из-за пустяковой ссоры два независимых депутата Кунцево подрались сразу после заседания комиссии по ЖКХ. Одним из них был Денис Шендерович, вторым — выдвиженец от КПРФ Алексей Алексеев. Сразу после инцидента Шендерович побежал в медучреждение «снимать побои».

Инцидент

Сам инцидент в реальности не стоит выеденного яйца. На заседании комиссии, где председательствовал Денис Шендерович, решали вопрос о посадке деревьев. Но что-то между двумя группами депутатов, в одной из которых был Шендерович, а во второй — Алексеев, не срослось. Два депутата от КПРФ отказались принимать результаты заседания, за которые голосовал Шендерович, назвав их нелегитимными. Всеволод Тюркин вообще ушел, хлопнув дверью, а Алексеев остался. Когда Шендерович стал снимать установленную Алексеевым камеру, последний возмутился: «Не трогай мои вещи». Все это было записано и выложено в интернет.

Что произошло после выключения камеры, стало известно от самого Шендеровича. Он рассказал это в своем блоге на сайте «Кунцево онлайн».

«Никто из нас не хотел обсуждения этого инцидента, но шила в мешке не утаить, и поскольку история стала обрастать слухами, возникла необходимость пояснений, — пишет Шендерович. — Инцидент был. Алексей накинулся на меня после того, как я выключил его камеру по окончании заседания комиссии. Про драку. Драки не было. Это было избиение. Все, что я сделал, — это сдержался. Про больницу. В больницу меня не клали. Я ездил в медучреждение для фиксации побоев. Чувствую себя хорошо. Про — «Что дальше?». Для жителей и Совета депутатов все останется без изменений. Мы продолжим совместно работать и все, что было наработано и планировалось, останется в том же ключе без изменений. Этот случай — личное, которое не должно затрагивать никаких общественных интересов. Это мое мнение. Как поступит Алексей — не знаю. Про мировую. Всегда готов. Обид и жажды мести нет. Но есть понимание, что это проступок, за который человек должен понести соответствующее наказание. Вчера мы встречались, переговоры закончились ничем. Алексей не считает себя виновным — это его право. В таком случае пусть нас рассудят соответствующие органы. Повторюсь, без ущерба общественным интересам. Личное — к личному, общественное — к общественному».

То есть человек на пустом месте создал конфликт и после него сразу же побежал жаловаться. Кстати, судя по видеозаписи, вопрос с посадкой деревьев так и не был решен.

Суды

Мы уже сообщали о том, что Шендерович обратился в суд с претензией к ФАН. Свои претензии он изложил в девяти пунктах и потребовал опровержения. Причем опровержения фактов, которые изложены в документах и на официальных сайтах.

Надо отметить, что после подачи иска по некоторым пунктам Козлов успел подсуетиться. Например, по неоплаченному штрафу ГИБДД, который был выложен на сайте судебных приставов. За три месяца он его успел аннулировать.

Вот, правда, со своим предприятием ООО «Стройдом», упомянутым в публикации, которая так обидела мундепа, Шендерович по-прежнему ничего не смог сделать. По-прежнему — три исполнительных производства по взысканию налогов, сборов и страховых взносов, которые были закрыты с формулировкой: «Завершено на основании невозможности установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях (229-ФЗ, статья 46, п. 1, п. п. 3)».

Прибавились суды — иски от Пенсионного фонда за не предоставленные вовремя сведения. Да и бухгалтерская отчетность прежняя — нулевая. И последние данные за 2016 год. Если Денис Игоревич уверяет, что он прекрасный бизнесмен, а его предприятие процветает, то как объяснить подобную документацию? Возможно, он просто не предоставил в соответствующие органы реальную отчетность?

Деятельность

Но больше всего Шендеровича обидела оценка его депутатской деятельности. То, как он решает проблемы жителей Кунцево, можно посмотреть на видеоотчете с заседания от 22 мая 2019 года. Длится оно более трех часов, а выхлоп почти нулевой.

ФАН уже давало подробную раскладку по всем пунктам претензий. Но, видимо, депутата Шендеровича она не удовлетворила. Наверное, для бывшего Козлова официальные документы и сведения с официальных сайтов ведомств — не доказательства.

А, может, все гораздо проще — сейчас Козлов-Шендерович в команде Дмитрия Гудкова собирается баллотироваться в Мосгордуму и ему любой пиар, вероятно, пригодится. Ведь до 2017 года никто и знать не знал Козлова-Шендеровича. А тут на одних заголовках, которые он сам услужливо в соцсетях предлагает прессе, можно получить какую-то известность.