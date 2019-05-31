Шойгу рассказал о снижении аварийности в военной авиации



Москва, 31 мая. Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, как следят за безопасностью полетов в авиации Вооруженных сил России, передает корреспондент Федерального агенства новостей.

«С 2013 года идет массовое переоснащение авиационных частей новой и модернизированной техникой, постоянно улучшаются ее тактико-технические характеристики, — отметил глава военного ведомства. — Совершенствуются средства объективного контроля, что позволяет получать более полную и точную информацию о техническом состоянии воздушных судов и параметрах полета».

По словам Шойгу, для повышения безопасности полетов на бортах авиационных комплексов устанавливаются средства интеллектуальной поддержки решений экипажа, а аэродромы оборудуются современными системами управления полетами и средствами связи.

Аварийность в авиации Вооруженных сил РФ снизилась в 2,5 раза за счет повышения качества авиатехники, подготовки персонала к работе с новой техникой, создания современной материально-технической базы, заявил Шойгу.

В министерстве обороны считают, что безопасность полетов в ВС РФ поддерживается на высоком уровне.