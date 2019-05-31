В России может появиться совет по выдаче лицензий циркам

Москва, 31 мая. Исполняющий обязанности генерального директора ФПК «Росгосцирк» Владимир Шемякин предложил создать совет по выдаче лицензий циркам для работы с животными. Такую позицию он озвучил в ходе Общественного совета при комитете Госдумы по культуре, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы предлагаем создать совет, который бы влиял на решение по выдачи лицензий», — заявил Шемякин.

По его словам, в такую структуру должны войти «опытные люди», которые отработали в цирке не менее 10 лет.

«И предлагаем, чтобы этот совет влиял и на выдачу лицензий, и на отзыв лицензий, и на контроль и проверки», — добавил участник встречи.

При этом Шемякин отметил, что таким образом появится представление о том, что происходит в частных цирках.

«95% [негативных] публикаций в Интернете относится именно к этим циркам», — уточнил представитель Росгосцирка.

Напомним, сегодня в Госдуме проходит очередное заседание Общественного совета при комитете по культуре.