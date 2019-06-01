Незаконность карательной операции ВСУ в Донбассе установлена экспертизой

Незаконность карательной операции ВСУ в Донбассе подтверждена экспертизой генеральной прокуратуры Украины. Об этом сообщил адвокат Олег Животов, представляющий интересы генерал-майора ВСУ Владимира Заманы.

Защитник посетовал, что материалы исследования полностью подтверждают доводы «российской пропаганды».

«На все замечания стороны защиты суду о том, что мы сами себя документируем для международного суда по таким вот преступлениям, никто не обращает внимания», — сказал юрист.

Животов подчеркнул, что на основании данного заключения обвинение может быть предъявлено каждому украинскому военнослужащему, принимавшему участие в АТО (антитеррористическая операция — карательная операция киевских властей в Донбассе, положившая начало гражданской войне в стране. В настоящее время используется аббревиатура ООС — операция объединенных сил — прим. ФАН).

«Экспертизу отменить и отозвать нельзя, то есть у нас есть официальный процессуальный документ в деле, на который любой враг может ссылаться и обвинять любого военнослужащего, который участвовал в АТО», — цитирует Животова «Страна».

По данным издания, незаконность АТО вытекает, прежде всего, из статьи 17 Конституции Украины. Данная норма запрещает использовать войска для ограничения прав и свобод граждан, или с целью свержения конституционного строя, устранения органов власти или препятствования их деятельности.

Заметим, что для нейтрального зрителя незаконность карательной операции в Донбассе была очевидна с самого начала. Ее инициировали политики, пришедшие к власти в результате государственного переворота. «Мирный протест» на Майдане сопровождался многочисленными нарушениями уголовного закона.

Характерно, что после победы «революции достоинства» новые власти амнистировали сами себя и своих сподвижников по нескольким десяткам статей Уголовного кодекса. Закон «О недопущении преследования и наказания лиц в связи с событиями, которые имели место во время проведения мирных собраний, и признании утратившими силу некоторых законов Украины» освободил участников «мирных собраний» от ответственности за свержение конституционного строя (статья 109 УК Украины), диверсии (статья 113 УК Украины), умышленное тяжкое и средней тяжести телесное повреждения (статья 122 и 123 УК Украины), угроза убийством (статья 129 УК Украины), захват заложников (статья 147 УК Украины), террористический акт (статья 258 УК Украины), создание не предусмотренных законом военизированных и вооруженных формирований (статья 260 УК Украины). В общем, «мирное собрание» было с перчинкой.

Широкую известность получил «активист Майдана» Бубенчик, без стеснения рассказавший о том, как лишал жизни правоохранителей на почве ненависти.

«Говорят, что я убил их в затылок, и это правда. Так вышло, что они стояли ко мне спиной. У меня не было возможности ждать, пока они развернутся. Так Бог повернул, так было сделано», — вспоминает «активист».

Спустя несколько лет Бубенчика попытались было привлечь к ответственности. Киевские власти наивно думали приструнить безнаказанных радикалов, но эта вялая попытка потерпела крах. Под давлением националистов преследование было прекращено.

«Какие могут быть претензии к защитнику народа?», — возмущался Бубенчик.

Любопытно, что в законе об амнистии «майдановцев» отдельно упомянут будущий генеральный прокурор Украины Луценко. Его подозревали в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Заключительная статья закона гласит:

«Положения настоящего Закона распространяются на уголовное производство… которое было открыто в отношении Луценко Юрия Витальевича 14 декабря 1964 года рождения, за совершение уголовного преступления, предусмотренного статьей 110 Уголовного кодекса Украины».

Действительно, Юрий Витальевич принял самое активное участие в «революции достоинства». На этом видео Луценко хвастается захватом оружия у воинских частей в западной Украине. Юрий Витальевич проявил себя в качестве незаурядного философа: «Это х***, но правильно!». Политик пообещал, что уже ночью на Майдан поступит оружие. Без этого мирному протесту было не обойтись.

Свержение законной власти увенчалось издевательством над конституцией под названием «акт самоустранения президента». Когда жители Донбасса не приняли государственный переворот, новые власти и развязали гражданскую войну. Оправдать эти действия с помощью законом едва ли возможно.

Однако «майданные» деятели до сих пор благополучно уходили от любой ответственности, связанной с их ролью в «революции достоинства» и АТО. Линия их защиты проста: во всем виновата Россия. В крайнем случае — «преступный режим Януковича».