Пять человек погибли в ДНР от украинских снарядов за неделю

Донецк, 31 мая. Пять человек погибли, столько же получили ранения в результате обстрела Донецкой народной республики со стороны вооруженных сил Украины. Об этом в пятницу заявил представитель аппарата омбудсмена ДНР.

«С 24 по 30 мая 2019 года на территории ДНР ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили пять человек, из которых один военнослужащий. Погибли пять военнослужащих республики», — отметил он.

Всего же с начала года в ДНР погибли 80 человек, а с 2014 года — 4,8 тыс. человек, включая 81 ребенка.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пока что не принимает никаких шагов по прекращению вооруженного конфликта, хотя во время предвыборной кампании обещал приложить все усилия, чтобы остановить кровопролитие.

Напомним, что гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который предполагает прекращение огня в Донбассе, разведение сил, обмен военнопленными, амнистию всех жителей ДНР и ЛНР, придание этим территориям особого статуса и проведение там выборов.

Несмотря на то, что с момента подписания документов прошло четыре года, практически ни одно из требований минских соглашений украинской стороной реализовано не было. Закон об особом статусе Донбасса формально был принят Верховной радой, однако де-факто он не применяется.