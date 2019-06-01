Сирия новости 1 июня 07.00: турецкий дрон запугивает курдов в Ираке, ВВС США сожгли баржу с нефтью на Евфрате

Сирия, 1 июня. Авиация международной коалиции сожгла баржу с нефтью посреди Евфрата, турецкий дрон угрожает мирным курдам на севере Ирака, SDF приступили ко второму этапу зачистки «спящих ячеек» ИГ1 в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): противостояла террористам на севере Хамы, в Идлибе и севере Латакии.

«Сирийская свободная армия» (ССА): подожгла поля в ходе столкновений с курдами на севере Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: противостояли САА на севере Хамы и в Идлибе.

Курды: провели рейды в провинциях Хасака и Дейр-эз-Зор, противостояли ТССА в Алеппо, захватили туркоманскую «спящую ячейку» ИГ в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: нанесла удар по нефтяной барже на Евфрате в провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Алеппо

В районе населенного пункта Мари возник крупный пожар из-за обстрелов в ходе столкновений между протурецкими формированиями «Свободной сирийской армии» (ССА) и курдскими силами. Об этом сообщает источник в Twitter (@NotWoofers).

Провинция Дейр-эз-Зор

Проамериканские курдские «Демократические силы Сирии» (SDF) и авиация международной коалиции нанесли удар по барже с нефтью, которая находилась посреди реки Евфрат. Как сообщает новостной источник в Twitter (@EuphratesPost), баржа везла нефть, добытую на территории, контролируемой проамериканскими силами, на берег, контролируемый правительственными войсками.

Напомним, в результате нелегальной добычи и экспорта нефти, налаженного курдскими силами и американцами, в Сирии продолжается серьезный топливный кризис. Ситуация вынудила Дамаск покупать нелегально добытую нефть у курдов, а американская коалиция любыми средствами, включая авиаудары, старается этому воспрепятствовать.

Между тем в ходе операции курдских сил безопасности в Дейр-эз-Зоре была задержана «спящая ячейка» ИГ, состоявшая из иракцев, туркоманов по национальности, сообщает агентство North Press Agency. В ходе столкновения с курдами некоторые из предполагаемых боевиков получили ранения, они были задержаны в районе населенного пункта Ад-Дашиша вблизи границы с Ираком.

Как сообщает тот же источник, в настоящее время силы SDF приступили ко второму этапу операции по поиску и уничтожению спящих ячеек ИГИЛ1 в провинциях Дейр-эз-Зор и Хасака.

Провинция Хама

Боевые самолеты ВКС РФ и ВВС Сирии нанесли удар по скоплениям террористов в районе города Аль-Латамина на севере провинции Хама, сообщает новостной источник в Twitter (@OrientNews).

Провинция Хасака

Турецкий источник в Twitter (@huseyinbozan) сообщает, что в ходе очередных рейдов, проведенных проамериканскими «Демократическими силами Сирии» (SDF) на юге провинции Хасака были арестованы несколько десятков мирных жителей. Источник утверждает, что дома арабского населения были разграблены.

Ирак

Неопознанный дрон, предположительно принадлежащий турецкой армии, появился на территории Иракского Курдистана. Как сообщают источники в Twitter (@karwan_faidhi), дрон появился в районе населенного пункта Сидакан на севере Ирака и через громкоговоритель объявил, что в случае, если жители не покинут свои дома и не эвакуируются самостоятельно, они все будут убиты. Иракские курды, как свидетельствует опубликованное видео, начали кричать на дрон и спорить с голосом, однако ответа не получили.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)