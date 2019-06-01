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Сирия новости 1 июня 07.00: турецкий дрон запугивает курдов в Ираке, ВВС США сожгли баржу с нефтью на Евфрате

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Сирия новости 1 июня 07.00: турецкий дрон запугивает курдов в Ираке, ВВС США сожгли баржу с нефтью на Евфрате

Сирия, 1 июня. Авиация международной коалиции сожгла баржу с нефтью посреди Евфрата, турецкий дрон угрожает мирным курдам на севере Ирака, SDF приступили ко второму этапу зачистки «спящих ячеек» ИГ1 в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): противостояла террористам на севере Хамы, в Идлибе и севере Латакии.

«Сирийская свободная армия» (ССА): подожгла поля в ходе столкновений с курдами на севере Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: противостояли САА на севере Хамы и в Идлибе.

Курды: провели рейды в провинциях Хасака и Дейр-эз-Зор, противостояли ТССА в Алеппо, захватили туркоманскую «спящую ячейку» ИГ в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: нанесла удар по нефтяной барже на Евфрате в провинции Дейр-эз-Зор.

Карта боевых действий в Сирии

Провинция Алеппо

 

Провинция Алеппо

В районе населенного пункта Мари возник крупный пожар из-за обстрелов в ходе столкновений между протурецкими формированиями «Свободной сирийской армии» (ССА) и курдскими силами. Об этом сообщает источник в Twitter (@NotWoofers).

Провинция Дейр-эз-Зор

 

Провинция Дейр-эз-Зор

Проамериканские курдские «Демократические силы Сирии» (SDF) и авиация международной коалиции нанесли удар по барже с нефтью, которая находилась посреди реки Евфрат. Как сообщает новостной источник в Twitter (@EuphratesPost), баржа везла нефть, добытую на территории, контролируемой проамериканскими силами, на берег, контролируемый правительственными войсками.

Напомним, в результате нелегальной добычи и экспорта нефти, налаженного курдскими силами и американцами, в Сирии продолжается серьезный топливный кризис. Ситуация вынудила Дамаск покупать нелегально добытую нефть у курдов, а американская коалиция любыми средствами, включая авиаудары, старается этому воспрепятствовать.

Между тем в ходе операции курдских сил безопасности в Дейр-эз-Зоре была задержана «спящая ячейка» ИГ, состоявшая из иракцев, туркоманов по национальности, сообщает агентство North Press Agency. В ходе столкновения с курдами некоторые из предполагаемых боевиков получили ранения, они были задержаны в районе населенного пункта Ад-Дашиша вблизи границы с Ираком.

Как сообщает тот же источник, в настоящее время силы SDF приступили ко второму этапу операции по поиску и уничтожению спящих ячеек ИГИЛ1 в провинциях Дейр-эз-Зор и Хасака.

Провинция Хама

 

Сирия новости 1 июня 07.00:

Боевые самолеты ВКС РФ и ВВС Сирии нанесли удар по скоплениям террористов в районе города Аль-Латамина на севере провинции Хама, сообщает новостной источник в Twitter (@OrientNews).

Провинция Хасака

Провинция Хасака

Турецкий источник в Twitter (@huseyinbozan) сообщает, что в ходе очередных рейдов, проведенных проамериканскими «Демократическими силами Сирии» (SDF) на юге провинции Хасака были арестованы несколько десятков мирных жителей. Источник утверждает, что дома арабского населения были разграблены.

Ирак

 

Сирия новости 1 июня 07.00: турецкий дрон запугивает курдов в Ираке, ВВС США сожгли баржу с нефтью на Евфрате

Неопознанный дрон, предположительно принадлежащий турецкой армии, появился на территории Иракского Курдистана. Как сообщают источники в Twitter (@karwan_faidhi), дрон появился в районе населенного пункта Сидакан на севере Ирака и через громкоговоритель объявил, что в случае, если жители не покинут свои дома и не эвакуируются самостоятельно, они все будут убиты. Иракские курды, как свидетельствует опубликованное видео, начали кричать на дрон и спорить с голосом, однако ответа не получили.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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Автор: Ахмад Марзук
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