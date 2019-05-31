В ЛНР следят за перестановками Зеленского в армии

Луганск, 31 мая. Власти Луганской народной республики следят за перестановками в командовании ВСУ и штаба ООС после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

На следующий день после инаугурации Зеленский назначил главой Генштаба ВСУ Руслана Хомчака, который стал известен в ходе боев за Иловайск. Спустя пару дней Хомчак уволил командующего оперативно-тактической группы «Север» Игоря Красоту и назначил на его место Олега Микаца.

«Мы продолжаем следить за перестановками в командовании ВСУ и штаба «операции оккупационных сил». На днях был отстранен от командования ОТГ «Север» полковник (Игорь) Красота… Являясь ставленником Порошенко (Петр Порошенко, бывший президент Украины), бывший командующий ОТГ «Север» активно участвовал в разграблении армии и его коррупционных схемах», — отметил Осадчий.

По словам представителя пресс-службы управления Народной милиции ЛНР, Хомчак использовал увольнение Красоты, которого, по мнению Осадчего, отправили в отставку из-за провальной политики в армии, чтобы повысить свой авторитет.

Осадчий отметил, что увольнение командующего ОТГ «Север» совпало с визитом Зеленского в подконтрольные ВСУ территории в Донбассе.

Он также обратил внимание на работу журналистов, которые масштабно осветили приезд президента Украины, но не упомянули о том, что украинские силовики живут в захваченных домах и пользуются «добытыми мародерством и грабежами населения Луганщины» вещами.