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Шнуров предложил догнать Голливуд с помощью русского мата

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Шнуров назвал преимуществом мат в кино

Москва, 31 мая. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров назвал наличие мата преимуществом фильма. Такую позицию он озвучил в ходе Общественного совета при комитете Госдумы по культуре, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

«Конкурентных преимуществ у нас [нашего кинематографа] немного. Техническое отставание от Голливуда всем очевидно. Когда мы его догоним? Я думаю, что еще даже наши внуки не увидят», — заявил Шнуров. 

По словам артиста, единственное, в чем мы можем конкурировать, — это актуальность, в том числе актуальный язык. 

«И тут же мы принимаем закон о мате. Вот вы представляете — встречаются шофер и полицейский и начинают говорить канцеляритом?

Мы это все видим, естественно, зритель на это не идет. Это фальшь. Он видит другую жизнь», — добавил Шнуров.

Шнуров назвал преимуществом мат в кино

По его словам, запрет на мат в кино негативно сказывается на его качестве. 

«В этом казус и странность. Одной рукой мы пытаемся поднять кинематограф, а другой рукой отнимаем у него конкурентное преимущество. [Должен быть] живой язык», — отметил Шнуров. 

Он также уточнил, что «дело не в мате».

«Вы отнимаете у художника красную краску и говорите «пиши закат». Никто же не поспорит, что мы находимся в ситуации заката», — подытожил Шнуров.

Напомним, сегодня в Госдуме проходит очередное заседание Общественного совета при комитете по культуре. 

Встреча организована для обсуждения таких вопросов, как сохранение и развитие лучших традиций отечественного начального художественного образования, совершенствование процедуры выдачи прокатных удостоверений на показ фильмов, а также участие цирков в подготовке нормативных актов к Федеральному закону «Об ответственном обращении с животными».

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Автор: Алена Разживина
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