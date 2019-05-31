Порошенко предложил «Кварталу 95» заставить россиян учить украинский язык

Киев, 31 мая. Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил компании «Квартал 95» продавать в России фильмы и сериалы на украинском языке, тем самым заставить россиян «учить» язык.

Ранее бывший бизнес-партнер нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, совладелец студии «Квартала 95» Борис Шефир заявил, что администрация Порошенко была заинтересована в эскалации войны. Шефир призвал отменить закон о квотах на украинский язык на ТВ и радио.

Порошенко заявил, что соратник Зеленского выступает за отмену закона о языке и квот, потому что якобы закон мешает «Кварталу 95» «продавать в Россию фильмы».

«Все это мешает «Кварталу» продавать в Россию фильмы. Друзья, если так хочется продавать, то продавайте на украинском языке, пусть учат», — заявил Порошенко, выступая на съезде партии «Европейская солидарность».

Закон о языке, подписанный Порошенко, предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах. Этот документ вызвал резкую критику со стороны РФ. В частности, постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что украинцев фактически разделили на говорящих по-украински граждан и «изгоев». Шефир также назвал запреты «искусственной и гадкой штукой» и выразил надежду, что квоты на украинский язык в СМИ будут пересмотрены, потому 90% — это много.