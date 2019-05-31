Пользователи «Одноклассников» определят группу для разогрева на «Дикой мяте»

Москва, 31 мая. Социальная сеть «Одноклассники» и оргкомитет опен-эйр фестиваля «Дикая мята» 5 июня организуют в Москве концерт, в котором примут участие Тося Чайкина, Samosaboy и Мария Шерер. Хедлайнером шоу станет известная панк-группа «Тараканы!».

Победителю концерта, который будет определяться онлайн-голосованием пользователей ОК во время прямого эфира, предстоит открыть фестиваль «Дикая мята». Отметим, что вход на сам концерт свободный, однако для этого необходимо предварительно зарегистрироваться в группе онлайн-шоу «ОК на связи!». Сбор гостей начнется в 19.00 в клубе «Москва». Сам же концерт начнется в 20.00, говорится в официальном блоге «Одноклассников» Insideok.

Напомним, что фестиваль «Дикая мята» проводится ежегодно с 2008 года. Изначально он был посвящен только этнике и world music, но впоследствии стал мультиформатным мероприятием. В этом году на сцене «Дикой мяты» выступит легендарная группа «Аквариум», а также Дельфин, Баста и Монеточка.