США назначили временного поверенного на Украине

Киев, 31 мая. США назначили нового временного поверенного в делах на Украине. Должность получила известный дипломат Кристина Квин. Она будет заменять экс-посла США в Киеве Марию Йованович.

До переезда на Украину Квин работала в американской дипломатической миссии в Париже. Кроме того, у Квин есть опыт работы в посольствах США в Таиланде, Великобритании и России. Кроме того, дипломат занимала должность директора по вопросам ЕС, Украины и Белоруссии в Совете нацбезопасности администрации президента США.

Ранее адвокат 45-го президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что место Марии Йованович на Украине займет человек, который «отлично понимает политику Трампа в этом сложном регионе».

Напомним, представители Демократической партии США назвали отзыв с Украины Марии Йованович следствием кампании Дональда Трампа против работников Госдепартамента. Йованович занимала должность американского посла на Украине с 23 августа 2016 года до 20 мая 2019 года.