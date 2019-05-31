Слова Далай-ламы о вступлении России в ЕС бьют по интересам США и Украины

Все-таки не зря президенту России Владимиру Путину очень многие: и сторонники, и противники, — приписывают некие сверхъестественные способности, от физической неуязвимости до путешествий во времени.

Не успела журналистка РИА Калмыкия Цагана Убушаева 17 мая на Медиафоруме региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» задать национальному лидеру вопрос о возможности приезда Далай-ламы XIV в Россию (кстати, в составе нынешней РФ — всего три «буддистских» субъекта федерации: Бурятия, Калмыкия и отчасти Тува, но в данном случае важно другое) и получить ответ в том смысле, что никто российскую границу для лидера тибетских буддистов не закрывал, но не все буддисты признают его духовный авторитет, и над решением этого вопроса надо подумать, как уже 29 мая Нгагванг Ловзанг Тэнцзин Гьямцхо дал интервью российским журналистам, в котором как бы между делом не только похвалил Путина, но и заявил о… желательности вступления Российской Федерации в Европейский союз.

С одной стороны, живущий с 1959 года в Индии Далай-лама XIV никакого официального отношения к ЕС не имеет, поэтому в европейских столицах на его личное мнение официально никак реагировать не должны. А с другой стороны, лучшего источника для «вброса» этой идеи в европейское общественное сознание и представить невозможно.

Далай-лама — не папа Римский, не протестантский пастор, не православный патриарх и не исламский лидер, он нейтрален по отношению к любым конфликтам, актуальным для нынешней Европы. Но он давно и прочно признан «коллективным Западом», награжден и Нобелевской премией мира (1989 год), и Золотой медалью Конгресса США (1997) — в основном, из-за своего многолетнего противостояния с властями КНР по поводу Тибета.

То есть нынешний гость России является более чем «рукопожатным» источником, на который можно ссылаться, да еще с налетом так модной сегодня в Европе восточной мистики (ну, и про то, что Тибет для европейских «правых» — чуть ли не такая же «священная земля», как легендарный остров Туле, не будем забывать).

Так что «инфицирование» Европы идеей вступления России в ЕС, можно сказать, состоялось, и теперь в этом направлении неизбежно начнут действовать все более и более мощные силы.

Тем более и время для такой акции было выбрано идеально: США находятся в состоянии не просто торговой, а полномасштабной «гибридной» войны с Китаем, поэтому негативную позицию официального Пекина по отношению к Далай-ламе XIV ни поддерживать, ни усиливать не будут. Склоки официального Вашингтона с Берлином, Парижем и другими столицами «старой Европы» достигают точки кипения, особенно на фоне зависшего Brexit, так что в верхах Евросоюза все сильнее, хотя исподтишка, заглядываются в сторону России. Да и сама Россия — давно уже не попрошайка ельцинских времен, а вполне себе шестая по реальному размеру экономика мира, почти равная немецкой, с самой боеспособной в мире армией и примерно четвертью всех мировых ресурсов на своей территории.

Так что речь сейчас будет идти не о вступлении РФ в ЕС, как было бы и в «святые девяностые», и до 2014 года — по сценарию, сходному с аншлюсом ГДР Западной Германией в 1990 году. Нет, сейчас речь может идти и будет идти совсем о другом:

— о создании «оси Берлин—Москва» и формировании условий для ее продления в вариантах «Берлин—Москва—Пекин» и/или «Берлин—Москва—Токио» (как дополнения к первой или альтернативы безусловному китайскому доминированию в Евразии);

— о выходе континентальной Европы из-под американского «ракетно-ядерного зонтика» с переходом ее под «зонтик» российский;

— о ликвидации «пояса лимитрофов» на западных границах РФ, включая Украину;

— о полном устранении влияния США на нефтеносном «Большом Ближнем Востоке»;

— о разрыве «неразрывной связи» между «зоной евро» и «империей доллара», с понятными последствиями для второй.

И это — лишь то, что стоит в самых первых по значимости строках последствий предложенного Далай-ламой «вступления России в Евросоюз». А таких строчек там не один десяток и даже не одна сотня.

И не надо успокаивать себя тем, что подобное невозможно по целому комплексу политических и финансово-экономических причин. Союз между Россией, Китаем и Индией или союз между Россией, Ираном и Турцией совсем недавно тоже казались невозможными, но, тем не менее, состоялись. И здесь тоже — как говорится, «процесс пошел…»

Так что же, Путин — великий маг и волшебник современной политики? Нет, чудес «ниоткуда» на свете не бывает. Просто за ним стоит запас «Большой России», в существование которого никто не верит. И слава богу!

Поэтому в свое время, когда президент РФ говорил, что у нашей страны теперь есть такое новейшее оружие, которое в любой момент может прилетать куда надо по любым траекториям, и перехватить его — задача сверхсложная, если вообще выполнимая, многие считали: это всего лишь блеф.

Вы думали — это он про ракеты? Как выясняется, не только.