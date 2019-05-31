Отцовский капитал может появиться в России. Николай Стариков. ФАН-ТВ

Писатель и общественный деятель Николай Стариков в очередном выпуске расскажет о том, кто может претендовать на отцовский капитал, и почему не стоит серьезно воспринимать попытки Европы дистанцироваться от санкций США против Ирана.

Для сотрудничества с Ираном страны ЕС (Великобритания, Германия, Франция) придумали платежный механизм INSTEX, чтобы обойти санкции США. А теперь Вашингтон грозит санкциями уже по отношению к этой системе. Как можете прокомментировать такую полемику?

21 век смело можно назвать веком информационного общества, в нем ведется информационная война. А главное в этой войне — переложить ответственность за негативные действия со своими последствиями на своего противника. США дают нам яркий пример такого поведения в ядерной сделке с Ираном. США пытаются выставлять себя защитниками добра, выступают с инициативой заключить договор с Ираном, который уже заключал Обама.

Дональд Трамп, придя к руководству, начал разрушить сделку, потому что США готовятся к дальнейшему давлению на Иран. Штаты выходят из этой сделки, потому что Израиль якобы имеет доказательства нарушения Ираном этой сделки и заявляют, что вводят санкции против Ирана. Дальше говорят, что будут вводить санкции против всех западных компаний, которые продолжат сотрудничество с Ираном. Соблюдения ядерной сделки становится невозможным, потому что, выйдя из нее, США начинают вводить санкции против тех, кто действует в абсолютно правовом поле.

Западные правительства начинают делать вид, что они защищают свои интересы в Иране. Они якобы будут помогать своим компаниям не попадать под американские санкции, но когда встает вопрос о том, что они будут делать, и когда поднимается выбор между Ираном и США, они выбирают Соединенные Штаты Америки. Начинается сворачивание торговли, уход западных компаний из Ирана, но правительства европейских государств должны хотя бы демонстрировать, что они независимы. Тогда они создают финансовый инструмент INSTEX — инструмент поддержки торговых расчетов. В обход американской финансовой системы платежи за иранскую нефть должны проходить через какую-то систему. И США заявили, что они введут санкции против попыток обойти американские санкции против Ирана.

Процитирую заместителя министерства финансов: «Я призываю вас тщательно обдумать потенциальное воздействие санкций на INSTEX. Участие в действиях, противоречащих санкционному режиму США, может привести к серьезным последствиям, включая потерю доступа к финансовой системе США».

Но мы не можем себе представить, что они отключат от финансовой системы Великобританию, Францию. Это разрушение западного мира, поэтому это —предупреждение, это — некий спектакль. Но сигнал для западных бизнесменов, что точно нельзя сотрудничать с Ираном, будет получен, и оставшиеся бизнесмены оттуда уйдут. Для Ирана очень глупо продолжать выполнять взятые обязательства в одиночку. Но после этого европейские правительства обвинят Иран в нарушении и разрушении ядерной сделки, присоединяться к санкциям США. Договариваться с Западом сегодня совершенно ни о чем невозможно.



Общественная палата озвучила инициативу создать «отцовский капитал». По задумке, он будет полагаться семьям, в которых родился третий ребенок. Как вы считаете, необходимо ли такое новшество?

Сразу поправлю. В той важной и интересной инициативе есть очень существенное дополнение: отцовский капитал предлагается давать в семье, в которой не просто родился третий ребенок, а в зарегистрированном браке, это очень важный момент.

Я считаю, что решение демографической проблемы в России никогда не будет достаточным. Есть материнский капитал — отлично. Надо увеличивать его сумму, давать его не только за второго ребенка, но и за первого, за третьего, четвертого, за любого. Отдельная история — отцовский капитал. Если мы будем стимулировать только прекрасную половину населения и забудем о мужчинах, мне кажется, это даст меньший эффект, нежели комплексный подход.

Современная пропаганда идет по нескольким направлениям. Одно из них — приравнивание сожительства к законному браку. Любое мягкое направление к заключению законного брака очень важно. По статистике, в зарегистрированном браке всегда рождается больше детей, потому что у людей есть уверенность в завтрашнем дне. Я очень поддерживаю инициативу. Может быть, давать не за третьего, а за второго, но обязательно, если дети рождены в законном браке.



В 1937 году Александр Куприн вернулся в Советский Союз из эмиграции по приглашению правительства. Почему это стало возможным, и что могло предшествовать его возвращению?

31 мая 1937 года, в тот самый 37 год, который сегодня у нас всеми силами демонизируется либералами, в том самый 37 год, когда в нашей стране происходили странные противоречивые события, которые теперь называются сталинскими репрессиями. Именно в этот 1937 год Александр Иванович Куприн вернулся из эмиграции в Советский Союз. Прежде чем ответить, как он вернулся, нужно, наверное, сказать, как получилось так, что он оказался за пределами нашей родины.

Во время революции Куприн сначала радостно поддержал свержение самодержавия. Этот период февральской революции, период всеобщего помутнения рассудка, частично напоминает то, что на Украине произошло на Майдане, когда все ждали чего-то очень хорошего, а закончилось весьма печально. Дальше Куприн работает в газете, начинается Гражданская война и Куприн живет в Гатчине, где у него есть небольшой домик. 1919 год Северо-Западная армия Юденича начинает наступление на Петроград. К тому моменту Куприн уже разочаровался в революции, ему просто хотелось порядка. Он поддержал белых и пошел работать в штабную газету этой армии.

Куприн пишет несколько произведений в эмиграции, они по-своему интересны. На мой взгляд, наиболее сильным является «Купол Святого Исаакия Далматского». Это произведение рассказывает о том, как Куприн оказался в Белой армии и что там происходило.

Белая армия была разбита в наступлении на Петроград из-за предательства союзников. Следом еще одно предательство. Куприн отходит вместе с Северо-Западной армией. Дальше, на границе с Эстонией, которая уже тогда объявила себя независимым государством, происходит еще одно предательство: Белую армию разоружают и интернируют на территорию Эстонии. Но там не только не дают им убежища, их сажают в самые настоящие концлагеря.

Куприн фактически находился за пределами своей родины 17 лет, страшно переживал и мучился. Когда в 1937 год ему поступило предложение Советского Союза вернуться, Куприн радостно согласился. Было ли это элементом информационной войны? Кончено, это было воспринято как определенный акт предательства. В Советском Союзе Куприна встречали с распростертыми объятиями, он стал центром притяжения интеллигенции, книги начали выпускаться. Через год с небольшим он скончался, ему было под 70 лет.

